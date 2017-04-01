Halit Akçatepe nerede gömülecek?

Sinema sanatçısı Halit Akçatepe'nin 60 yıllık arkadaşı olduğunu söyleyen tiyatro sanatçısı Müjdat Gezen, “Annesiyle, babasıyla üçümüz birlikte çalıştık. Birlikte tiyatro yaptık, filmlerde oynadık. Ne diyeyim, söyleyecek bir şey yok” dedi.
Sinema sanatçısı Halit Akçatepe’nin hayatını kaybetmesinin ardından tiyatro sanatçısı Müjdat Gezen, yaptığı açıklamada, Akçatepe ile 60 yıldır arkadaş olduğunu söyledi. Gezen, “60 yıllık arkadaşım Halit. Annesiyle babasıyla üçümüz birlikte çalıştık. Birlikte ortak tiyatro yaptık, filmlerde oynadık. Biz komşuyduk. Cihangir’de evlerimiz yan yanıydı. Ne diyeyim, söyleyecek bir şey yok. Biraz önce kızıyla konuştum. Karacaahmet’te uğurlayacağız” diye konuştu.
Sosyal medyanın son ''oyuncağı'' Periscope Türkiye'de yasaklandı
Çağatay Ulusoy yeni arabasına kavuştu
ABD: ''Esad'ın geleceği...''
Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti
ABD resti çekti ! NATO üyelerine harcama uyarısı
Ortalığı karıştıran reklama Ülker'den açıklama
Meral Akşener: ''Beni tehdit ediyorlar''
Merkel'den skandal adım: Gurbetçileri sınırdışı edecek !
DUTY FREE harcamasını kim ödedi ?
Atilla Taş yeniden gözaltında
Bahçeli, klasik otomobiliyle Ankara’da tura çıktı
Ünlü şarkıcının oğlu tutuklandı
HALİT AKÇATEPE NEREDE GÖMÜLECEK?
Usta oyuncu Müjdat Gezen, hayatını kaybeden Halit Akçatepe'nin nerede gömüleceğini açıkladı.
Sinema sanatçısı Halit Akçatepe'nin 60 yıllık arkadaşı olduğunu söyleyen tiyatro sanatçısı Müjdat Gezen, “Annesiyle, babasıyla üçümüz birlikte çalıştık. Birlikte tiyatro yaptık, filmlerde oynadık. Ne diyeyim, söyleyecek bir şey yok” dedi.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları | Reklam | İnsan Kaynakları | Künye | Bize Ulaşın | Site Haritası | RSS