Halit Akçatepe'nin ölüm nedeni belli oldu

Halit Akçatepe'nin ölüm nedeniyle ilgili doktoru bir son dakika açıklaması yaptı. Ünlü oyuncunun kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

Halit Akçatepe'nin kaldırıldığı hastanedeki doktor Osman Arıkan, ünlü oyuncunun 14.40'ta hayatını kaybettiğini belirtti. Doktor Arıkan, "Acil servisimize alır almaz müdaheleye başladık. 45 dakika süren resitasyon müdahalelerine rağmen 14.40 itibariyle ex kabul ettik. Kalpte solunum durması olarak kabul ediyoruz. Ani bir kalp krizi şeklinde olduğu gözüküyor" dedi.

"KARACAAHMET'E DEFNEDİLECEK"

Halit Akçatepe'nin özel hemşiresi Fatih Gedik usta sanatçının kızından aldığı bilgileri aktardı. Gedik, "Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek ama kesin bir tarih yok. Halit bey son günlerinde gayet mutluydu" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz yıl rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve aralık ayında kısmi felç geçiren Halit Akçatepe İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayata gözlerini yummuştu.