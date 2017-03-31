HALİT AKÇATEPE'NİN ÖLÜM NEDENİ BELLİ OLDU

Halit Akçatepe'nin ölüm nedeni belli oldu

Halit Akçatepe'nin ölüm nedenini doktoru açıkladı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Halit Akçatepe'nin ölüm nedeniyle ilgili doktoru bir son dakika açıklaması yaptı. Ünlü oyuncunun kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

Halit Akçatepe'nin kaldırıldığı hastanedeki doktor Osman Arıkan, ünlü oyuncunun 14.40'ta hayatını kaybettiğini belirtti. Doktor Arıkan, "Acil servisimize alır almaz müdaheleye başladık. 45 dakika süren resitasyon müdahalelerine rağmen 14.40 itibariyle ex kabul ettik. Kalpte solunum durması olarak kabul ediyoruz. Ani bir kalp krizi şeklinde olduğu gözüküyor" dedi.

"KARACAAHMET'E DEFNEDİLECEK"

Halit Akçatepe'nin özel hemşiresi Fatih Gedik usta sanatçının kızından aldığı bilgileri aktardı. Gedik, "Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek ama kesin bir tarih yok. Halit bey son günlerinde gayet mutluydu" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz yıl rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve aralık ayında kısmi felç geçiren Halit Akçatepe  İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayata gözlerini yummuştu.

739
-
Alaattin Çakıcı'ya bir hapis cezası daha !Alaattin Çakıcı'ya bir hapis cezası daha !
Brüksel'de referandum gerginliğiBrüksel'de referandum gerginliği
'Sekselans' hizmeti'Sekselans' hizmeti
Merkel'den Türkiye'ye övgü dolu sözlerMerkel'den Türkiye'ye övgü dolu sözler
İşte insanlığın gerçekten öldüğünün kanıtıİşte insanlığın gerçekten öldüğünün kanıtı
Ortaokulda kan aktı ! Akılalmaz kavgaOrtaokulda kan aktı ! Akılalmaz kavga
Amerika'da pandoranın kutusu açılıyorAmerika'da pandoranın kutusu açılıyor
Adana'daki katliamdan yasak aşk çıktıAdana'daki katliamdan yasak aşk çıktı
Et yiyen dev örümcek ile kedinin ölüm kalım mücadelesiEt yiyen dev örümcek ile kedinin ölüm kalım mücadelesi
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS