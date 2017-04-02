Halit Akçatepe'nin son görüntüleri

İstanbul'da kalp krizi nedeniyle önceki gün hayatını kaybeden Türk sinemasının 'Güdük Necmi'si Halit Akçatepe'nin (79) kızı Ebru Akçatepe babasının son günlerini anlattı.



Sabah Gazetesi’nin haberine göre Ebru Akçatepe, babasının son zamanlarında sürekli olarak ailesi ile birlikte vakit geçirdiğini söyleyerek "Onun en büyük ilacı aile ortamındaki sevgiydi. O da bu sevgiyi sürekli olarak ailesi ve çok sevdiği torunu Zeynep ile yaşıyordu. Onu kucağından indirmez, öpmeye doyamazdı. Zeynep de dedesi için sürekli sevgi dolu mektuplar yazardı. Son yazdığı mektubu doğum gününde vermişti" dedi.





"İLK KALP KRİZİ KEMAL SUNAL'IN CENAZESİNDE"

Babasının ölmeden önce çekilmiş son fotoğraflarını ve torunun Akçatepe'ye yazdığı son mektubu paylaşan Ebru Akçatepe, ilk kalp krizini Kemal Sunal'ın cenazesinde geçirmişti. Dördüncüsü ve sonuncusu da bu oldu. Her şey iyi gidiyordu. Ailesiyle çok mutluydu. Son zamanlarda fizik tedaviye başlamıştı. Ben onun hep yanındaydım. Bazen Bodrum, bazen İstanbul'da kalıyorduk. Sevdikleri de sağolsun sürekli aradı, sordu. Son günlerinde çok mutluydu. O sanatıyla ünlüydü. Magazin haberleri ile değil" diye konuştu.



SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK



Akçatepe için bugün Caddebostan Kültür Merkezi'nde özel bir tören düzenlenecek. Usta sanatçı daha sonra Üsküdar Şakirin Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda defnedilecek.