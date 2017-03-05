Halıyı okşaya okşaya çaldı !

Aksaray'da müşteri kılığında bir halı mağazasını keşfe çıkan hırsız, güvenlik kameralarından habersiz mağaza önündeki halıyı önce okşadı, sonra da omuzlayarak çaldı.

Olay, Hamidiye Mahallesi, Kalealtı Caddesi'nde bulunan bir halı mağazasında 3 gün önce yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Kalealtı Caddesi üzerinde 4 ayrı dükkandan ütü, ütü masası ve sehpa çaldığı iddia edilen şüpheli, son yaptığı hırsızlıkta yakayı ele verdi. Güvenlik kameralarından habersiz bir halı mağazasına gelerek çevrede incelemeler yapan şüpheli, yaptığı keşfin ardından 15 dakika sonra aynı mağazaya gelerek gözüne kestirdiği halıyı okşamaya başladı. Müşteri kılığında halıyı inceleyen hırsız, daha sonra halıyı omuzlayarak kayıplara karıştı.

Güvenlik kamerası görüntüsünü esnaflara dağıttı

Mağaza önünde bulunan halılardan bir tanesinin olmadığını fark eden mağaza işletmecisi güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Güvenlik kamerasında halının bir kişi tarafından çalındığını fark eden iş yeri sahibi güvenlik kamerasının görüntülerini alarak çevrede bulunan tüm esnafa dağıttı. 3 gün sonra bir komşu esnafın halıyı çalan hırsızı görmesi üzerine hemen harekete geçen mağaza işletmecisi, hırsızı aynı cadde üzerinde yakaladı. Yakaladığı hırsızı mağazaya getiren işletmeci, daha sonra polise haber vererek hırsızı gelen ekiplere teslim etti.

Bin 500 TL değerindeki halıyı 100 TL'ye satmış

İl Emniyet Müdürlüğünde sorguya alınan hırsızlık şüphelisi A.D.'nin (32), yaptığı hırsızlık olaylarını tek tek itiraf ettiği öğrenilirken, aynı cadde üzerinden ütü, ütü masası ve sehpa olmak üzere 4 ayrı iş yerinden daha hırsızlık yaptığı tespit edildi. Zanlının, son yaptığı hırsızlıkta çaldığı halıyı ikinci el eşya satan bir mağazaya sattığını itiraf etmesi üzerine mağazaya giden polis ekipleri çalıntı halıyı buldu. Polis ekipleri, hırsızın, bin 500 TL değerindeki halıyı ikinci el eşya satan mağazaya 100 TL karşılığında sattığını belirlerken, çalıntı halı oradan alınarak halı mağazası işletmecisine teslim edildi.

"Ürünü bir güzel sevip sonra götürüyor"

Yaşanan olayı anlatan halı mağazası işletmecisi Vakkas Yavuz (32), "Olay öğle saatlerinde yaşandı. Bizim arkadaşlar sevkıyattaydı. Biz de içeride müşterilerle uğraşırken güvenlik kamerası kayıtlarından ürünün mağazada olmadığını fark ettik. Sonrasında güvenlik kamerası kayıtlarını inceledik. Sonra ürünün çalındığını gördük. Güvenlik kamerasından çalındığını görünce komşu esnaflara durumu izah ettim. Elimdeki görüntüleri de komşu esnaflara gösterdim. Arkadaşlar da bana yardımcı oldu. Olaydan 3 gün sonra hırsızı tespit ettik. Komşular sağ olsun ihbar etti bize, telefon açtılar. Biz de hemen mahallede pusuya yattık ve yakaladık. Sonra mağazaya getirdik ve emniyet mensuplarına teslim ettik. Sonra hırsızın çaldığı ürünü nereye, nasıl sattığını, nasıl götürdüğünü itiraf etti" dedi.

Halının alış fiyatının bin 500 TL olduğunu belirten mağaza işletmecisi Vakkas Yavuz, "Halımızın alış fiyatı bin 500 liralık bir üründü. Hırsız bunu götürüp ikinci el eşya satan bir mağazaya 100 liraya satmış. Hırsız önce geliyor müşteri kılığında mağazayı bir güzel keşif yapıyor. Sonra ürünü bir güzel seviyor, sonra biz de içerideki müşteri yoğunluğuyla uğraşırken ürünü alıyor götürüyor" şeklinde konuştu.

Hırsızı yakalayıp polise teslim ettiler

Mağaza Müdürü Mustafa Yavuz (57) ise, "Hırsız önce keşfe gelmiş. Bizler de arka taraftaydık. Müşterilerimiz vardı onlara ilgileniyorduk. Sonradan kontrol ettiğimizde halı yoktu. Halının olmadığını fark ettikten sonra güvenlik kamerasından arayıp bulduk. Hırsızın resmi falan vardı ve biz de bu resmi komşulara verdik. 3 gün sonra komşular hırsızın bu tarafta gezdiğini söylediler. Dışarı çıktığımızda hırsızı gördük zaten. Arkadaşlarla koştuk işte, komşuların yardımı ile yakaladık, alıp buraya getirdik. Sonra da emniyet mensuplarına tespit ettik" şeklinde konuştu

Hırsız, emniyet güçleri tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.