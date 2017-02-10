Halka arz süreci yeniden başlıyor

Metro Holding, bağlı ortaklığı Metro Turizm'in 2014 yılında durdurulan halka arz sürecinin yeninden başlatılması kararı aldığını duyurdu.
Şirketten KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Şirketimizin yüzde 100 bağlı ortaklığı olan Metro Turizm Seyahat Organizasyon ve Ticaret A.Ş.' nin, paylarının halka arzı işlemleri için Genel Kurul'undan yetki alınması kararına ilişkin 20.01.2014 tarihli KAP duyurumuzun gerekleri o dönemdeki koşullar nedeniyle ilerletilerek sonuca ulaştırılamamıştı.
Mevcut durumda koşulların uygunluğu düşüncesiyle Metro Turizm Seyahat Organizasyon ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu, bağlı ortaklığın paylarının halka arz edilmesi çalışmalarına yeniden başlanılması hususunda ki kararını şirketimize iletmiştir."
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HALKA ARZ SÜRECİ YENİDEN BAŞLIYOR
Metro Turizm'in 2014 yılında durdurulan halka arz süreci için yeninden başlatılma kararı alındı.
Metro Holding, bağlı ortaklığı Metro Turizm'in 2014 yılında durdurulan halka arz sürecinin yeninden başlatılması kararı aldığını duyurdu.
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