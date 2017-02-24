"Halka ilk kez soruluyor..."

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Mehmet Uçum, 16 Nisan'da yapılacak anayasa değişiklik referandumuyla Türkiye'de ilk kez halka nasıl bir siyasal sistemle yaşamak istediğinin sorulduğunu söyledi.

Pamukkale Üniversitesi Öğrenci Konseyi'nin düzenlediği panele Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, konuşmacı olarak katıldı. Pamukkale Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki panelin moderatörlüğünü Ak Parti MKYK üyesi Ayhan Oğan yaptı. Türkiye'de son 200 yıldır modernleşme hareketleri çerçevesinde siyasal yöntem arayışları yapıldığını söyleyen Uçum, "Bu arayış içerisinde Türkiye'de ilk kez halka nasıl bir siyasal sistemde yaşamak istersiniz sorusu soruluyor.