Halkbank 1.000 personel alacak

Halkbank'tan yapılan açıklamaya göre banka; müfettiş yardımcılığı, iç kontrolör yardımcılığı, uzman yardımcılığı, BT uzman yardımcılığı ve servis görevlisi unvanlarında bin kişiye iş imkanı sağlayacak.

Daha önce 2016 yılı kasım ayında düzenlenen işe giriş sınavlarının ardından mülakatlarda başarı sağlayan 500 uzman yardımcısının işbaşı yaptığı Halkbank'ta, diğer pozisyonlar için de sınavda başarılı olanlar ilk çeyrek sonuna kadar görevlerine başlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Halkbank Genel Müdürü Ali Fuat Taşkesenlioğlu, küresel faktörlerin etkisini en aza indirerek, ekonomide güven ortamının yeniden sağlanabilmesi için bankacılık sektörüne büyük görevler düştüğünü bildirdi.

Türkiye'de en fazla istihdam sağlayan 5 bankadan biri olduklarını anımsatan Taşkesenlioğlu, ekonomik göstergelerin iyileşmesi ve yatırımcıların yeniden öz güven kazanması yönünde önemli adımlar atıldığını anımsattı.

Taşkesenlioğlu, kendilerinin de ekonomik reformların tamamlayıcısı bir kurum olarak üzerilerine düşeni yaptıklarını işaret ederek, "Bin gencimize daha iş imkanı sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Büyüme hedeflerini tutturabilmek için kenetlendikleri bu süreçte, attıkları bu adımla Türkiye'nin geleceğine güvendiklerini bir kez daha tüm dünyaya gösterdiklerini vurgulayan Taşkesenlioğlu, "Halkın gücü Halkbank, Halkbank'ın enerjisi de bu ülkenin gençleridir." değerlendirmesinde bulundu.

-"İşe alımlara devam ederek fark yarattık"

Ali Fuat Taşkesenlioğlu, istihdam kapasitesi 2016'da bir önceki yıla göre yüzde 2,2 azalan sektörde, işe alımlara devam ederek fark yarattıklarını bildirdi.

Kadrolarını daha da gençleştirebilmek ve uygun pozisyonlarda görevlendirmek üzere en doğru kişileri seçebilmek için büyük özen gösterdiklerini aktaran Taşkesenlioğlu, sınavlarını başarıyla geçen adayların en verimli olabilecekleri alanları belirlemek üzere bu yıl "kişilik envanter testini" uygulamaya aldıkları bilgisini verdi.

Taşkesenlioğlu, grup mülakatlarının da gerçekleştirildiği işe alım süreçlerinin genel müdür yardımcıları tarafından titizlikle takip edildiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Liyakat ilkesi çerçevesinde belirli aşamalardan geçen adaylarımızla genel müdür yardımcılarımız bizzat görüşüyor. Bu sayede gençlerimiz bizleri tanıma fırsatı buluyor ve bankamızın kapısından içeri girdikleri ilk andan itibaren buradaki sıcaklığı ve samimiyeti birebir yaşıyor. Aramıza yeni yeteneklerin katılmasından çok mutluyuz. Türkiye'deki istihdamın yaklaşık yüzde 75'ini karşılayan KOBİ'lerin en büyük destekçisi olarak, reel sektöre örnek olmayı amaçlıyoruz.

Reel sektörün üretime devam etmesi, ihracata ve istihdama katkı sağlaması yönünde firmalarımızı teşvik etmeye çalışıyoruz. Bu sorumluluğu yerine getirirken, ekonomimize duyduğumuz güveni de gösteriyoruz. Attığımız bu adımın sadece bankacılık sektörüne değil, tüm sektörlere ve Türkiye'ye değer katmak isteyen herkese örnek olacağına inanıyoruz. Halkbank ailesinin yeni üyeleri halkın gücü olmak için elinden geleni yapacaklar ve bankamızın 79 yıllık geçmişine yakışan güzel bir geleceğin parçası olacaklar."