Halkbank Genel Müdür Yardımcısı tutuklandı

Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, New York'tan Türkiye'ye dönüşünde, JFK Havalimanı'nda 27 Mart'ta gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. "RIZA SARRAF DAVASI..." New York JFK havalimanında işadamı Rıza Sarraf davasıyla ilgili olarak gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Atilla, New York Güney Bölge Mahkemesi'nde hakim James C. Francis'in karşısına çıkarıldı. Yargıç Francis, mahkemede Atilla'ya yöneltilen suçlamaları ve haklarını yüzüne okudu. Hakim Francis, Atilla'ya "ABD'nin İran yaptırımlarını delmek" ve "bankacılık dolandırıcılığı" konusunda iki suçlama yöneltildiğini, suçlu bulunması halinde ilk suçlamadan 20 yıl, ikinci suçlamadan da 30 yıla kadar ceza alabileceğini söyledi. Atilla'yı duruşmada geçici olarak mahkeme tarafından atanan avukat savundu. Hakim Francis, avukat tutma imkanı olmaması halinde Atilla'ya mahkemenin tüm dava için avukat görevlendirilebileceğini söyledi. Atilla tutukluluğun devam etmesi yönünde karar veren mahkeme duruşmayı 10 Nisan'a erteledi. New York Güney Bölge savcılığından daha önce yapılan açıklamada da, Atilla'ya işadamı Rıza Sarraf ve bazı diğer kişilerle birlikte "ABD finans kuruluşlarını kullanarak ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımları delme" suçlaması yöneltildiği açıklandı. Atilla, Reza Zarrab'ın tutuklu olarak hapis yattığı New York Metropolitan Hapishanesi'ne kondu. RIZA SARRAF HAKKINDAKİ SUÇLAMA Rıza Sarraf, Manhattan Federal Mahkemesi'nde İran'a uygulanan ABD yaptırımlarını delme suçlamasıyla yargılanıyor. SAVCI GÖREVDEN ALINDI Davayı açan savcı Preet Bharara ise, 11 Mart'ta Başkan Donald Trump tarafından görevden alınmıştı.

HALKBANK'TAN İLK AÇIKLAMA

Halkbank, bankanın Uluslararası Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın dün görev için bulunduğu ABD'de gözaltına alındığını, ilk duruşması yapıldıktan sonra iddianame hazırlanmak üzere savcılığa süre verildiğini duyurdu.

Halkbank'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, şunlar kaydedildi:

"Uluslararası Bankacılık Genel Müdür Yardımcımız Mehmet Hakan Atilla, 28 Mart 2017'de görev için bulunduğu ABD'de gözaltına alınmış, ilk duruşması yapıldıktan sonra iddianame hazırlanmak üzere savcılığa süre verilmiştir. Konuyla ilgili olarak bankamızca ve devletimizin ilgili birimlerince gerekli çalışmalar başlatılmış olup bilgi temin edildiğinde en kısa süre içinde kamuoyuyla paylaşılacaktır. Bu itibarla, bankamızın ve yetkili makamların verdiği bilgiler dışındaki spekülatif haber ve yorumlara itibar edilmemesini kamuoyunun bilgilerine sunarız."

DOLAR TIRMANIŞA GEÇTİ

Küresel piyasalarda gerileyen dolar Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın ABD'de tutuklanması haberiyle hızlı bir tırmanışla 3.66 liranın üzerine çıktı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın sağlık yasa tasarısını Kongre'den geri çekmesinin ardından, ekonomiyi destekleyici politikaların geleceğine ilişkin belirsizlik oluşmasıyla küresel piyasalarda gerileyen dolar, tutuklanma haberiyle birlikte, dün akşam saatlerinde, 3.59-3.60 lira dolayında hareket ederken, hızla 3.6540 liraya fırladı.

Yeni güne de 3.65 liranın üzerinde başlayan dolar 3.6605 lirayı görürken, dün akşam 3.9640 lirayı gören euro da günün ilk işlemlerinde 3.96 liraya çıktı.

HÜKÜMETTEN İLK TEPKİ

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Halkbank Genel Müdür Yardımcılarından Mehmet Hakan Atilla’nın ABD’de tutuklanmasıyla ilgili olarak "Görevden alınan, FETÖ ile yakın olan Bharara’nın hazırladığı iddianameden yola çıkan, önceden hazır olduğu görülüyor. Hemen mahkemeye de çıkardılar. Biz süreci yakından takip ediyoruz" diye konuştu.

HİSSELER SERT DÜŞÜŞTE

Tutuklama kararının ardından Borsa İstanbul'da işlem gören Halkbank hisselerinde kayıp yüzde 15'i aştı. Bankanın hisse fiyatı 10 liraya geriledi.

MEHMET HAKAN ATİLLA KİMDİR?

1970 yılında Ankara’da doğdu. Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Uluslararası Bankacılık 1970 yılında Ankara’da doğdu. Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü’nden mezun oldu. Meslek hayatına 1995 yılında T. Halk Bankası A.Ş.’de Araştırma Geliştirme ve Planlama Müdürlüğü’nde Uzman Yardımcısı olarak başladı.



Bankacılık Kartları ve Nakit Yönetimi Müdürlükleri’nde Uzman olarak görev aldıktan sonra Stratejik Planlama Daire Başkanlığı’nda Yönetmen ve Bölüm Müdürlüğü görevlerinde bulundu. 22.06.2007-11.11.2011 tarihleri arasında Finansal Kurumlar ve Yatırımcı İlişkileri Daire Başkanı olarak görev yapan Atilla, 11.11.2011 tarihinden itibaren Uluslararası Bankacılık’tan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütüyor.