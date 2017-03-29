  • FETÖ durmuyor ! Gizli toplantıda kıskıvrak yakalandılar
  • İzmir'de iki ayrı patlama: 1 terörist öldü, 1'i yaralı yakalandı
  • İstanbul'daki otogarda kan donduran tecavüz
  • Kerkük'te Kürdistan bayrağı asıldı
  • Adana'da kanlı gece: 5 ölü
YEREL HABERLER
İstanbul Haberleri
Diğer İllerSitene Ekle

HALKBANK'TAN İLK AÇIKLAMA

Halkbank'tan ilk açıklama

Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın ABD'de gözaltına alınmasıyla ilgili bankadan açıklama geldi.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Halkbank, bankanın Uluslararası Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın dün görev için bulunduğu ABD'de gözaltına alındığını, ilk duruşması yapıldıktan sonra iddianame hazırlanmak üzere savcılığa süre verildiğini duyurdu.

Halkbank'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, şunlar kaydedildi:

"Uluslararası Bankacılık Genel Müdür Yardımcımız Mehmet Hakan Atilla, 28 Mart 2017'de görev için bulunduğu ABD'de gözaltına alınmış, ilk duruşması yapıldıktan sonra iddianame hazırlanmak üzere savcılığa süre verilmiştir. Konuyla ilgili olarak bankamızca ve devletimizin ilgili birimlerince gerekli çalışmalar başlatılmış olup bilgi temin edildiğinde en kısa süre içinde kamuoyuyla paylaşılacaktır. Bu itibarla, bankamızın ve yetkili makamların verdiği bilgiler dışındaki spekülatif haber ve yorumlara itibar edilmemesini kamuoyunun bilgilerine sunarız."

 

AA
309
-
Yeni evi için Coşkun Sabah'ın boşanmasını bekliyorYeni evi için Coşkun Sabah'ın boşanmasını bekliyor
Ankara'daki dev projede ortaklar anlaşamadıAnkara'daki dev projede ortaklar anlaşamadı
Taciz cinayetinde şoke eden gelişme ! Koca da işin içindeTaciz cinayetinde şoke eden gelişme ! Koca da işin içinde
Gurtbetçi oylarında rekorGurtbetçi oylarında rekor
Deniz Akkaya'dan tacizciye şok sözler: Elin uçkurda...Deniz Akkaya'dan tacizciye şok sözler: Elin uçkurda...
‘Mardinli Marilyn Monroe’ kapı kapı ‘evet’ istedi‘Mardinli Marilyn Monroe’ kapı kapı ‘evet’ istedi
9 akrabası belediyede çalışan Başkan'dan açıklama9 akrabası belediyede çalışan Başkan'dan açıklama
Ahmedinejad'ın sözleri İran'ı ayağa kaldırdıAhmedinejad'ın sözleri İran'ı ayağa kaldırdı
''Bu bir ihtilal, inşallah kanlı olmaz''''Bu bir ihtilal, inşallah kanlı olmaz''
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS