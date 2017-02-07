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HAMANEY: TRUMP'A CEVABIMIZI CUMA GÜNÜ GÖSTERECEĞİZ

Hamaney: Trump'a cevabımızı cuma günü göstereceğiz

İran'ın dini lideri Hamaney'den, ABD Başkanı Trump'ın İran'a yönelik tehditlerine cevap geldi

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İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, İranlıların ABD Başkanı Donald Trump'ın tehditlerine yönelik cevabını, cuma günü 1979 devriminin yıldönümünde göstereceğini söyledi.

Reuters'ın haberine göre Hamaney, Trump'ın, İran'ın kendisinden korkmasını istediğini fakat İran'ın buna cevabının 'hayır' olduğunu ifade etti.

Hamaney, "Hiçbir düşman, İran ulusunu paralize edemez" dedi.

Hamaney, internet sitesinde yayınlanan açıklama şu ifadeleri kullandı: "Trump, 'benden korkmalısınız' diyor. Hayır! İran halkı, 10 Şubat'ta onun sözlerine cevap verecek ve bu tür tehditlere karşı duruşunu gösterecek."

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