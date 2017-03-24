Hamile kadın intihara kalkıştı !

Denizli'de eşinden şiddet gördüğü iddia edilen hamile 30 yaşındaki N.T., üst geçide çıkıp, intihara kalkıştı. İtfaiye ekipleri yola hava yastığı açarken, polis N.T.'yi bir süre sonra ikna ederek intihardan vazgeçirdi.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında, Merkezefendi İlçesi Bakırlı Mahallesi Denizli- İzmir karayolu Bakırlı Kavşağı'ndaki Büyükşehir Belediyesi üst geçidinde meydana geldi. Eşinden şiddet gördüğünü iddia eden N.T., üst geçide çıkıp, korkulukların arkasına geçti. Araçların geçtiği sırada karayoluna kendini atacağını söyleyen N.T.'yi görenler, polisi ve itfaiyeyi aradı. Olay yerine gelen polis ekipleri karayolunun İzmir yönünü trafiğe kapattı. İtfaiye ekipleri ise N.T.'nin düşme veya atlama ihtimaline karşı hava yastığı açtı. Eşinden şiddet gördüğünü iddia eden ve hamile olduğunu söyleyen N.T.'yi polis ekipleri intihardan vazgeçirmek için ikna etmeye çalıştı. Bir süre sonra N.T.'nin eşi ve yakınları da olay yerine geldi. N.T. ikna edilmesinin ardından üstgeçitten indirilip, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İntihar girişimi nedeniyle kapatılan karayolunun yaklaşık 100 metre gerisinde 3 araçlı zincirleme kaza oldu ve 3 kişi de hafif yaralandı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.