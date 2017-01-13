Hamile kadına dayak davasında ilk duruşma

Manisa'nın Turgutlu İlçesi'nde, parkta spor yapan 4 aylık hamile Ebru Tireli'ye saldırdığı, aynı bölgede farklı bir zamanda N.Ç.'yi de elle taciz ettiği gerekçesiyle 18.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle hakkında dava açılan tutuklu D.K., ilk kez hakim karşısına çıktı. Suçlamaları kabul etmeyen D.K., otomobilini çok sevdiğini, daha önce de 7-8 kez kadın sürücülerin aracına çarptığını anlatıp, "Olay günü de kaza yapmıştım. Arkamdan birisinin gülerek geldiğini hissettim. Dönüp bana mı, arabama mı gülüyorsun dedim. Önüne bakıyordu. Bu sırada beni fark etti, geri çekilmek istediği sırada düştü. O anda "Ben hamileyim abi" diye bağırdı. Ben de o kişinin kadın olduğunu anladım. Hiç fiziksel temasım olmadı" dedi.

Turgutlu'nun Ergenekon Mahallesi'nde geçen 7 Aralık'ta meydana gelen olayda, 4 aylık hamile olan 32 yaşındaki Ebru Tireli, akşam saatlerinde evinin yakınındaki Osman Gazi Parkı'na spor yapmaya gitti. Bu sırada, kırmızı renkli bir otomobilden inen bir erkek, yanına gelip "Bir daha burada yürüyüp, spor yapmayacaksın" diye bağırdı, ayağından çıkardığı ayakkabısıyla genç kadının suratına vurdu. İddiaya göre saldırgan, dengesini yitirince düşerek başını kaldırıma çarpan Ebru Tireli'ye yerdeyken de tekme attı. Korkup, gözyaşları döken, hamile olduğunu söyleyen Ebru Tireli'nin çığlık atması üzerine saldırgan kaçtı.

TUTUKLANDI, SERBEST BIRAKILDI

Görgü tanıklarının verdiği bilgiler sonrasında M.T., olayın faili olduğu iddiasıyla yakalanıp tutuklandı. 3 gün tutuklu kalan M.T., olay saatinde saldırıda kullanıldığı ileri sürülen aracının hiç yerinden hareket etmediğine dair güvenlik kamerası kayıtlarının bulunmasıyla, serbest bırakıldı ve hakkında takipsizlik kararı verildi. M.T.'nin serbest kalmasından sonra polisin çalışması yeniden başladı.

BAŞKA BİR MAĞDUR DA CİNSEL TACİZE UĞRADIĞINI SÖYLEDİ

Bu sırada polise başvuran N.Ç., kendisinin de geçen ay parka yakın bir bölgede cinsel tacize uğradığını anlattı, eşkal bilgisi verdi. Eldeki delillere göre araştırmasını sürdüren polisin gözaltına aldığı, Osman Gazi Mahallesi'nde yaşayan, tuğla fabrikasında işçi D.K. tutuklandı.

DAYAKÇIYI KADIN HAKİM YARGILADI

Hamile olan Ebru Tireli'ye saldırmaktan ve hakaret suçlarından toplam 4 yıl, N.Ç.'ye yönelik hareketinden dolayı da cinsel taciz ile hakaret suçlarından toplam 14.5 yıl hapis cezasına çarptırılması istenen D.K., bugünkü duruşmada ilk kez hakim karşısına çıktı. Polisin adliye içerisinde ve çevresinde yoğun önlemler aldığı dikkat çekti.

Turgutlu 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına tutuklu sanık D.K.'nın yanı sıra annesi Leyla K., ağabeyi Bilal K. ile tarafların avukatları katıldı. Dayak ve tacizle suçlanan D.K.'yı, kadın hakim Gizem Akdemir yargıladı.

Duruşmada savunmasını yapan D.K., suçsuz olduğunu ve fiziksel hiçbir temasta bulunmadığını ileri sürdü. Olay gününü anlatan D.K., "Ben psikolojik ilaçlar kullanıyordum. Olay günü de içim sıkıldığı için jandarma komutanlığının karşısındaki sanayide araba içerisinde iki bira içtim. Sonra kuzenimin yanına gitmek içini yola çıktım. Ancak trafik çok yoğun olduğu için geri dönmeye karar verdim. Bu sırada aracımla kaldırıma çarptım. Sağ kapı altında hasar meydana geldi. Ben de bunu tamir etmeye çalıştım, yapamadım. Canım sıkıldı, arabayla dolaşıp kafamı dağıtmak içini yola çıktım. Ergenekon Mahallesi'ne geldim ve park kenarında durdum. Çöken kaportayı düzeltmek için daha önce internettete gördüğüm gibi lavabo pompasını alıp tamire çalıştım. Ben 80-90 derece sıcaklıkta çalışan birisiyim, arabamı da bu zorlukta kazandığım parayla satın aldığım için çok değerliydi" dedi.

'FİZİKSEL TEMASIM OLMADI, GERİ ÇEKİLİRKEN DÜŞTÜ'

Savunmasına devem eden D.K., "Ben arabama değer verdiğim için çok üzülmüştüm. Arabamdaki o hasar sonrasında onu hurdaya dönmüş gibi gördüm. Aileme ve eşime ne söyleyeceğimi bilmiyordum. Bu sırada arkamdan birisinin dalga geçer, alay eder gibi gülüp geldiğini hissettim. Dönüp baktığım zaman bir kişi, kafasında kapüşon takılı başı öne eğik şekilde yürüyordu. Bu sırada ona doğru "Bana mı gülüyorsun? Arabama mı gülüyorsun" dedim. Beni fark ettiği anda, geri çekilmek istediği sırada yere düştü. Bu anda "Ben hamileyim abi" sözlerini duyunca kendime geldim. O kişinin erkek olduğunu sanıyordum. Hamileyim sözlerini duyunca şok geçirdim, dokunmadım. Fiziksel bir temasım söz konusu değil. Benim insan olmamam lazım bir kadına vurmam için. Bu yaşıma kadar bir kadına vurmadım. Benim de eşim, kızım, annem var. Kadın hızla uzaklaştı, ben de arabama binip biraz daha dolaştıktan sonra evime gittim" diye konuştu.

DİĞER MAĞDUR KADINI TANIMIYORUM

İfadesinde, bugüne kadar yaşadığı 7-8 trafik kazasının hemen hepsinde kadın sürücülerin kendisine çarptığını söyleyen D..K., diğer mağdur kadın N.Ç.'yi de hiç tanımadığını ve kesinlikle sarkıntılık yapmadığını ileri sürdü.

BEN KADINLARLA MUHATAP OLMAM

D.K., hakim Gizem Akdemir'in neden kendi aracının plakasının verildiğine yönelik sorusuna ise "Ben arabayla gezerim. Turgutlu'nun da her yerine giderim ama bir kadına asla tacizde bulunmam. Suçlamaları kabul etmiyorum. Benim aklımın almadığı cinsel saldırı suçlaması. Ben asla kadına cinsellikle yaklaşıp tacizde bulunmam. Ben bir kadına nasıl bir kötülük yapsam diye düşünsem bile taciz aklıma gelmez. Bizim mezhebimiz kabul etmez. Ben "Sen burada bir daha gezmeyeceksin" diyecek bir insan değilim. Hele bir kadını taciz etmek gibi küçük düşürücü bir hareket içerisine girmem. Benim eşimle alt kattaki komşumuz tartıştıktan sonra bana geldiğinde bile gidip eşimle muhatap olmasını isterim. Ben kadınlarla muhatap olmam. Trafik kazasından sonra bile bana çarpan kadınlarla değil, eşleriyle muhatap oldum" dedi.

Savunmasının sonunda ağlayan ve zor koşullarda çalıştığını söyleyen D.K., hakkında verilecek olası ceza için de "hükmün geri bırakılması" hakkından yararlanmak istediğini söyledi.

"SAKALLARINI NEDEN KESTİN?"

Mağdur Ebru Tireli'nin aynı zamanda akrabası olan avukatı Tolga Tireli'nin, neden olaydan sonra sakallarını kestiği ve üç gün işe gitmediği, kadın sürücülere, aracına çarptığı için bir hıncının olup olmadığına yönelik soruları üzerine de sanık D.K., "İşe arabamı tamir ettirmek için ve çocuğum hasta olduğundan gitmedim. Sakallarımı da 15 günde bir kestiririm. Eşim de kestirmemi istemişti. Kazalardan sonra da arabamın değerinin düşmesine üzüldüm ama kadınlara kızgınlık duymadım" yanıtı verdi.

Duruşmada söz alan D.K.'nın avukatı Mustafa Şahin de suçlamalarla ilgili somut bir delil bulunmadığını, soyut anlatımlar olduğunu söyleyerek, müvekkilinin tahliyesine ve beraatine karar verilmesini istedi.

Mağdur Ebru Tireli'nin avukatı Tolga Tireli ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı adına duruşmayı takip eden avukat Şafak Tarhan da sanığın suçlamaları inkar yoluna gittiğini, ancak ifadelerinde çelişkiler bulunduğunu ifade etti.

SANIĞIN EŞİ "ALKOL ALDIĞINA ŞAHİT OLMADIM" DEDİ

Duruşmada tanık olarak dinlenen sanık D.K.'nın eşi İmran K. da kocasının eve geliş saatinin belli olmadığını, olay günü aracındaki arızadan dolayı geç geldiğini söylediğiNİ anlattı. İmran K. ayrıca eşinin alkol aldığına şahit olmadığını da söyledi.

Olayla ilgili daha önce polise de ifade veren tanıklardan Ayşegül Gökduman ise sanığın olay günü aracında oturup müzik dinlediğini, ancak saldırıyı görmediğini anlattı. Berber Ali Aktay, D.K.'nın olaydan iki gün sonra kendisine tıraş olduğunu söyledi. Ayrıca tanıklar Serkan Şentüfekçi, Kadir Çetintaş da olay sonrasında yaşananlarla ilgili ifade verdi, olay hakkında bilgilerinin bulunmadığını ifade etti.

HAKİM TUTUKLULUĞUN DEVAMINA KARAR VERDİ

Hakim Gizem Akdemir, D.K.'nın tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı 3 Şubat 2017 tarihine erteledi. Ayrıca Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın müdahillik talebi de kabul edildi. İzmir Barosu, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu ile Türkiye kadın derneklerinin müdahillik talepleri ise reddedildi.

Duruşmanın ardından sanık D.K.'nın avukatı ile yakınları, basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı.