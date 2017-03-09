Hamile kadını otomobilde dövüp, gasp ettiler

Adana'da zorla bindirildiği otomobilde darbedilerek parası çalınan 4 aylık hamile kadın hastaneye kaldırıldı.

Gaziantep'ten yakınlarını ziyaret için Adana'ya gelen Sabiha G. (31), arkadaşıyla görüşmesinin ardından merkez Çukurova ilçesi Bahçeşir Mahallesi'nden otogara gitmek için yol kenarında araç beklemeye başladı.

Bu sırada otomobille yanına yaklaşan kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından zorla araca bindirilen kadın kaçırıldı.

Otomobilde darbedilen ve parası gasbedilen Sabiha G., daha sonra şüphelilerce araçtan indirilerek yol kenarına bırakıldı.

Aldığı darbeler nedeniyle yüzünde morluklar ve kanama oluşan kadın, ihbar üzerine olay yerine giden polis ekiplerince Şehit Özer Özkaya Polis Merkezi'ne götürüldü.

Burada işlemleri tamamlanan ve 4 aylık hamile olduğu belirtilen G., Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.