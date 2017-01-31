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HAMİLE VE ENGELLİ KAMU ÇALIŞANI YARIN DA İZİNLİ

Hamile ve engelli kamu çalışanı yarın da izinli

Diyarbakır'da etkili olan kar yağışı nedeniyle hamile ve engelli kamu çalışanı yarın da izinli sayılacak.

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Diyarbakır'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli vatandaşlar bugün olduğu gibi yarın da izinli sayılacak.

Diyarbakır'da dünden beri etkili olan kar yağışı, akşam saatlerinde fırtınayla birlikte tipiye dönüştü. Hava muhalefeti nedeniyle Diyarbakır Valiliği tarafından akşam saatlerinde yapılan yazılı açıklamada, "İlimizde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle, 01.02.2017 Çarşamba günü, İlimiz genelindeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelliler ve hamileler, herhangi bir olumsuzluğa mahal vermemek amacıyla1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır" denildi.

DHA
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