HAMİSİNİN KİLOSU 20 LİRAYA YÜKSELDİ

Hamisinin kilosu 20 liraya yükseldi

Giresun'da hamsinin kilosunun 20 liradan satıldığı açıklandı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Giresun Merkez Üçkayalar Balıkçı Kooperatifi Başkanı Hasan Kara, Giresun'da balıkçı tezgah ve manavlarında hamsinin kilogramının 20 liradan satıldığını söyledi.

Kara, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Karadeniz'in Türk  karasularında hamsi avı sezonunun sona erme noktasına geldiğini belirtti.
 
Avın giderek azalmasının etiket fiyatlarını vurduğunu, bugün  tezgahlarda hamsinin kilogram fiyatının 20 lirayı gördüğünü aktaran Kara, "Hamsi  avı yavaş yavaş sona eriyor. Birkaç gün içerisinde tamamen bitmesini bekliyoruz.  Hamsi avının azalması etiket fiyatını vurdu. Geçen hafta 10 lira seviyesinde olan  etiket fiyatı bugün Giresun'daki balıkçı tezgah ve manavlarında 20 lirayı görmüş  durumda." dedi.
 
Kara, hamsi fiyatının düşmesini beklemediklerini, Karadeniz insanının  ilerleyen günlerde de uygun rakamlara bu balığı yeme imkanı bulamayacağını ifade  ederek, şunları kaydetti:
 
"Türk karasularında hamsi avı neredeyse noktalanmak üzere. Birkaç gün  daha az da olsa av sürecektir. Tezgahlarda bir süre daha bölgemizde avlanan hamsi  tezgahları süsleyecek ancak biz fiyatın şu andaki seviyelerden aşağıya ineceğini  tahmin etmiyoruz. Piyasaya ilerleyen günlerde Gürcü hamsisi girse de Karadeniz  insanı bundan sonraki süreçte uygun fiyata hamsi yeme şansı bulamayacak."

AA
5
Çamaşır makinesini otomobilin üzerine attı !Çamaşır makinesini otomobilin üzerine attı !
20 kocalı Hürmüz20 kocalı Hürmüz
Miss Helsinki 2017'yi kazanan belli olduMiss Helsinki 2017'yi kazanan belli oldu
Süleyman Soylu: Koordinatları ABD verdiSüleyman Soylu: Koordinatları ABD verdi
Toplu taciz skandalı kadınları korkuttuToplu taciz skandalı kadınları korkuttu
Metin Uca, Twitter'dan MHP'li vekillerin telefonlarını paylaştıMetin Uca, Twitter'dan MHP'li vekillerin telefonlarını paylaştı
''Tarih Bahçeli’yi affetmeyecek''''Tarih Bahçeli’yi affetmeyecek''
Taklit imzayla muhasebeci vurgunu !Taklit imzayla muhasebeci vurgunu !
Yatak odasına gizli bölme yaptırmış !Yatak odasına gizli bölme yaptırmış !
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS