Hamsi aldı başını gidiyor

Hamsi sezonun yavaş yavaş kapandığını belirten balıkçılar bu sezon hamsinin beklendiği gibi av vermediğini belirttiler. Bugünlerde hamsinin kilosu 25 TL kadar çıktığını belirten balıkçılardan Çetin Kavzoğlu, “Hamsi bu sene olmadı. Bugünlerde sezonun bittiğini söyleyebiliriz. Hamside son yılların az av verdiği bir dönemi yaşadık. Normalde hamsi Şubat sonlarına kadar oluyordu. Bu dönemler hamsinin en lezzetli dönemi olduğunu söyleyebiliriz. Mart ayında da hamsi olur ancak en lezzetli dönemi Şubat ayıdır. Mart ayında hamsi tüylenir dolayısıyla lezzetini kaybeder. Bu sene hamsi 25 TL’yi bile gördü. Dolayısıyla az olan balığın fiyatı da her zaman yüksek olur. Bu dönem geçmiş yıllara göre en pahalı olduğunu söyleyebiliriz” dedi.

Bu sezon hamsinin tarihinin en yüksek fiyatını gördüğünü belirten balıkçılardan Samet Özbayrak, vatandaşa bu fiyatı söylemeye utandığını söylüyor.

Hamsi gibi diğer balık çeşitlerinin de fiyat olarak yüksek olduğunu belirten Özbayrak, “Bu sezon hamsi hemen hemen olmadı diyebiliriz. Bir gün oluyor 3-4 gün olmuyor. Dolayısıyla olan hamsinin de fiyatı da çok yüksek. Hamsi tarihinin en yüksek fiyatını gördü. Hamsi olmayınca işlerimiz olumsuz yönde etkileniyor. Hamsiyi 25 TL kadar sattığımız oldu. Hayatımda ilk kez bu kadar yüksek fiyatı gördüm. Hamsiye 25 TL demeye bile utandım diyebilirim. Diğer balık çeşitlerinin de fiyatlarının yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Bu sene 20 TL’den aşağı balık olduğunu hatırlamıyorum. Balık olmayınca dolayısıyla fiyatı da yükseliyor. Mezgitin 25-30 TL olduğunu hiç görmedi, istavriti 30 TL hiç görmedim, sargan 25-30 TL hiç görmedim. Bu sezon sadece palamut bol oldu oda 2 ay kadar sürdü” diye konuştu.