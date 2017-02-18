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HAMSİ AZ DA OLSA TEZGAHLARDA YÜZÜNÜ GÖSTERDİ

Hamsi az da olsa tezgahlarda yüzünü gösterdi

Karadeniz'in önemli limanlarından Akçakoca'da havaların ısınmasıyla denize açılan balıkçılar tuttukları hamsi, mezgit ve barbunla döndü.

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Fırtına ve kar yağışı nedeniyle 20 gündür balık avından elleri boş dönen balıkçılar, havaların ısınmasıyla yeniden denize açıldı.

Balıkçılar limana az da olsa hamsi, istavrit ve barbunla dönmeyi başardı.

Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Karadeniz'deki avlanmayla tezgahlarda çeşitliliğin yaşandığını aktardı. Karakaş, şunları söyledi:

"Havalar açmasıyla hamsi, istavrit ve barbun az da olsa tezgahlara gelmeye başladı. Az miktarlarda olduğu için fiyatlar da kendini belli ediyor. Şu an tezgahlarda 20 liradan aşağıya satılan herhangi bir balık yok. Hava açınca balık çeşitleri gelmeye başladı. Fiyatlar yüksek, böyle devam edecektir. Fiyatların ucuzlayacağını düşünmüyoruz."

Tezgahlarda, hamsi ve istavritin kilosu 20, barbun 30, çiftlik balıklarından somon ve çupra 20, alabalık tane 3, levreğin tanesi 12 liradan satılıyor. 

AA
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