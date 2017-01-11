YEREL HABERLER
Zonguldak Haberleri
Diğer İllerSitene Ekle

HAMSİ REKORA KOŞUYOR

Hamsi rekora koşuyor

Zonguldak'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle hamsinin kilosu 20 TL oldu.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Zonguldak'ta etkili olan kar yağışının ardından denizlerdeki şiddetli rüzgar nedeniyle balıkçılar Karadeniz'e açılamadı. Hamsinin kilosu ise 20 TL'yi buldu.

Zonguldak'ta geçen haftadan bu yana etkili olan kar yağışının ardından havaların soğuması en çok balık hali esnafını etkiledi. Birçok esnaf balık halinde tezgah kapattı. Tezgah açan bazı esnaflar ise hamsi ile mezgiti 20 TL'den sattı.

Şiddetli rüzgar nedeniyle denize açılamadıklarını belirten balık hali esnafı Bayram Yılmaz, "Soğuk hava ve kar nedeniyle gırgır denilen tekneler bile Karadeniz'e açılamadı. Birçok tezgah boş kaldı. Biz de tezgahımızı kapattık. Balığı olan balık sattı. Hamsi 20 TL'den, yerli mezgit 25 TL'den satışa sunuldu. Önümüzdeki günlerde balığın bol olmasını bekliyoruz" dedi.

Öte yandan, 14 kilogram gelen ve 60 TL'ye satılan hamsi kasası, balığın çıkmaması nedeniyle 200 TL'ye yükseldi.

İHA
453
Gülizar'ın katil zanlısı ifade değiştirdi !Gülizar'ın katil zanlısı ifade değiştirdi !
Cenaze namazında facia: 2 ölü, 23 yaralıCenaze namazında facia: 2 ölü, 23 yaralı
GAZİANTEP'TE POLİSE İKİNCİ SALDIRI !GAZİANTEP'TE POLİSE İKİNCİ SALDIRI !
İbadi'den DEAŞ açıklaması: "İntikam alacak"İbadi'den DEAŞ açıklaması: "İntikam alacak"
ABD: Suriye görüşmelerinde PYD masada olmalıABD: Suriye görüşmelerinde PYD masada olmalı
İzmir'de yarın okullar tatil edildi !İzmir'de yarın okullar tatil edildi !
Mete Yarar'dan bomba iddialarMete Yarar'dan bomba iddialar
Avrupa donuyor ! Nehir buz tuttuAvrupa donuyor ! Nehir buz tuttu
Bakan Bozdağ: Adil Öksüz'ü saklıyorlarBakan Bozdağ: Adil Öksüz'ü saklıyorlar
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS