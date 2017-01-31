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HAMSİLER KARAYA VURDU

Hamsiler karaya vurdu

Kocaeli'nde kar suyunun denize ulaşmasıyla birlikte hamsiler karaya vurdu.

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Kocaeli'nin Kandıra İlçesi'nde Babalı sahilinde kar suyunun denize ulaşmasıyla hamsiler karaya vurdu. Vatandaşlar şoka giren balıkları topladı.

Kandıra Babalı Harmankaya mevkiinde sahile hamsiler vurdu. Sahile gelen vatandaşlar şaşkınlık yaşarken, ilk önce balıkların zehirlenerek ölmüş olabileceğini düşündü. Balıkların hala canlı olduğunu, sahilin sığ kısımlarında yüzdükleri görülünce balıkların şoka girdikleri anlaşıldı. Kar suyunun denize inmesiyle balıklar şoka girdi. Küçük boydaki hamsiler sahile vururken, vatandaşlar balıkları topladı. 1987 yılında da aynı olayın yaşandığını belirten vatandaşlar, kar suyunun denize inmesiyle balığın vurgun yediğini söyledi.

DHA
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