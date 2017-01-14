Hande Yener'e doğum günü öpücüğü

Gecede sürpriz bir yakınlaşma yaşandı. Yener’in oğlu Çağın Kulaçoğlu ile oyuncu Müjde Uzman, partiden sabaha karşı birlikte ayrıldı.
Ümit Cem Şenol, pasta kesimi sonrası Hande Yener’i dudaklarından öperek kutladı.
Hande Yener, 44’üncü yaşını nişanlısı Ümit Cem Şenol’un Fiyort Live’de verdiği doğum günü partisiyle kutladı.
Gecede sürpriz bir yakınlaşma yaşandı. Yener’in oğlu Çağın Kulaçoğlu ile oyuncu Müjde Uzman, partiden sabaha karşı birlikte ayrıldı.
Ümit Cem Şenol, pasta kesimi sonrası Hande Yener’i dudaklarından öperek kutladı.