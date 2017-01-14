SON DAKİKAACI HABER: 2 EVLADIMIZ ŞEHİT, 2 EVLADIMIZ DA YARALI...

HANDE YENER'E DOĞUM GÜNÜ ÖPÜCÜĞÜ

Hande Yener'e doğum günü öpücüğü

Hande Yener, 44’üncü yaşını nişanlısı Ümit Cem Şenol’un Fiyort Live’de verdiği doğum günü partisiyle kutladı.

»
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Gecede sürpriz bir yakınlaşma yaşandı. Yener’in oğlu Çağın Kulaçoğlu ile oyuncu Müjde Uzman, partiden sabaha karşı birlikte ayrıldı.

Ümit Cem Şenol, pasta kesimi sonrası Hande Yener’i dudaklarından öperek kutladı.

470
Apartmanda bulunan prezervatif, dehşeti ortaya çıkardıApartmanda bulunan prezervatif, dehşeti ortaya çıkardı
Mahsun Kırmızıgül'den cemaat açıklamasıMahsun Kırmızıgül'den cemaat açıklaması
THY uçağında kaos: Yolcuları dövüp koltuğu kırdıTHY uçağında kaos: Yolcuları dövüp koltuğu kırdı
Adil Öksüz ile ilgili çarpıcı iddiaAdil Öksüz ile ilgili çarpıcı iddia
Yüzlerce koyun ölü yavru doğurduYüzlerce koyun ölü yavru doğurdu
Sömestirde ödev yokSömestirde ödev yok
İş adamı Verdal Hosta gözaltındaİş adamı Verdal Hosta gözaltında
Kapıkule'de 24 kilometre TIR kuyruğuKapıkule'de 24 kilometre TIR kuyruğu
Yağan kar barajları doldurduYağan kar barajları doldurdu
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS