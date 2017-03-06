  • PYD, TÜRK ASKERİNE SALDIRDI ! YARALILAR VAR
  • İstanbul'un ünlü plajında isyan ettiren görüntü
  • 'Kimlik fotokopinizi kendiniz çekin' uyarısı
  • Almanya'dan Erdoğan'ın Nazi benzetmesine cevap: Rezalet
  • Memurların alacağı para belli oldu
YEREL HABERLER
İstanbul Haberleri
Diğer İllerSitene Ekle

HANEFİ AVCI İÇİN BERAAT İSTENDİ

Hanefi Avcı için beraat istendi

Eski emniyet müdürü Hanefi Avcı'nın Devrimci Karargah örgütü davasında savcı, Avcı'nın beraatini istedi.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı'nın da sanıkları arasında bulunduğu Devrim Karargah terör örgütü davasında sona gelindi. Savcı, eski emniyet müdürü Hanefi Avcı'nın beraatini istedi.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 7. celsesi görülen duruşmada Savcı Bilgin Uysal esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcı, Hanefi Avcı hakkında "Silahlı terör örgütüne yardım etmek" ve "6136 sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet etmek" suçlarından beraat talep etti. Mütalaada, Devrimci Karargah örgütü üyesi oldukları ve örgüte yardım ettikleri iddiasıyla yargılanan diğer sanıklardan bir kısmı hakkında hapis cezası talep edilirken; bir kısmı hakkında da beraat talep edildi. 69 sanıklı Devrimci Karargah davası, Yargıtay 16. Ceza Daire'sinde 2015 yılında bazı sanıklar yönünden kısmen bozulmuştu.

DHA
477
-
İneğe tecavüz ederken yakalandıİneğe tecavüz ederken yakalandı
CHP'li Özel'den Bakan Çavuşoğlu'na yanıtCHP'li Özel'den Bakan Çavuşoğlu'na yanıt
Erdoğan ile İsrail lideri aynı günde Rusya'ya gidiyorErdoğan ile İsrail lideri aynı günde Rusya'ya gidiyor
MHP'li Durmaz'dan CHP'ye göndermeMHP'li Durmaz'dan CHP'ye gönderme
Survivor'da bir ilk !Survivor'da bir ilk !
Alaattin Çakıcı'yı ameliyat için oğlu ikna ettiAlaattin Çakıcı'yı ameliyat için oğlu ikna etti
Erdoğan'dan İbrahim Ahmed Acar'a tebrikErdoğan'dan İbrahim Ahmed Acar'a tebrik
Ülkü Ocakları eski başkanları oyunun rengini açıkladıÜlkü Ocakları eski başkanları oyunun rengini açıkladı
Barzani İran'da nasıl karşılandı ?Barzani İran'da nasıl karşılandı ?
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS