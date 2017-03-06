Hanefi Avcı için flaş talep

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 7. celsesi görülen duruşmada Savcı Bilgin Uysal esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcı, Hanefi Avcı hakkında “Silahlı terör örgütüne yardım etmek” ve “6136 sayılı Ateşli Silahlar Kanunu’na muhalefet etmek” suçlarından beraat talep etti. Mütalaada, Devrimci Karargah örgütü üyesi oldukları ve örgüte yardım ettikleri iddiasıyla yargılanan diğer sanıklardan bir kısmı hakkında hapis cezası talep edilirken; bir kısmı hakkında da beraat talep edildi. 69 sanıklı Devrimci Karargah davası, Yargıtay 16. Ceza Daire’sinde 2015 yılında bazı sanıklar yönünden kısmen bozulmuştu.