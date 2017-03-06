  • 'Kimlik fotokopinizi kendiniz çekin' uyarısı
  • Almanya'dan Erdoğan'ın Nazi benzetmesine cevap: Rezalet
  • Memurların alacağı para belli oldu
  • Gözaltına alınmadan 1 saat önce FETÖ'cü general atamış
  • Rus büyükelçi suikastında bir Rus kadın tutuklandı

HANEFİ AVCI İÇİN FLAŞ TALEP

Hanefi Avcı için flaş talep

Eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı'nın da sanıkları arasında bulunduğu Devrimci Karargah terör örgütü davasında sona gelindi. Savcı, Hanefi Avcı için beraat talep etti.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 7. celsesi görülen duruşmada Savcı Bilgin Uysal esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcı, Hanefi Avcı hakkında “Silahlı terör örgütüne yardım etmek” ve “6136 sayılı Ateşli Silahlar Kanunu’na muhalefet etmek” suçlarından beraat talep etti. Mütalaada, Devrimci Karargah örgütü üyesi oldukları ve örgüte yardım ettikleri iddiasıyla yargılanan diğer sanıklardan bir kısmı hakkında hapis cezası talep edilirken; bir kısmı hakkında da beraat talep edildi. 69 sanıklı Devrimci Karargah davası, Yargıtay 16. Ceza Daire’sinde 2015 yılında bazı sanıklar yönünden kısmen bozulmuştu.

DHA
424
-
İneğe tecavüz ederken yakalandıİneğe tecavüz ederken yakalandı
CHP'li Özel'den Bakan Çavuşoğlu'na yanıtCHP'li Özel'den Bakan Çavuşoğlu'na yanıt
Şanlıurfa'da izinsiz yürüyüşe müdahaleŞanlıurfa'da izinsiz yürüyüşe müdahale
Erdoğan ile İsrail lideri aynı günde Rusya'ya gidiyorErdoğan ile İsrail lideri aynı günde Rusya'ya gidiyor
Cezaevi firarisi 7 saat sonra yakalandı !Cezaevi firarisi 7 saat sonra yakalandı !
MHP'li Durmaz'dan CHP'ye göndermeMHP'li Durmaz'dan CHP'ye gönderme
Survivor'da bir ilk !Survivor'da bir ilk !
Düğünde ''halay başı'' kavgası: 6 yaralıDüğünde ''halay başı'' kavgası: 6 yaralı
Suriyeli pilot nasıl bulundu ?Suriyeli pilot nasıl bulundu ?
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS