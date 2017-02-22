Hanefi Avcı'ya tazminat iadesi

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında tutuklanan ve meslekten ihraç edilen cumhuriyet savcısı Fatih Genç'in, eski emniyet müdürü Hanefi Avcı aleyhine açtığı tazminat davası yeniden görüldü.

İzmir 10. Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen duruşmaya Hanefi Avcı katılmazken, avukatı Mustafa SERDAR AKDOĞAN katıldı.

Avukat Akdoğan, 17-25 Aralık 2013 sonrası ve 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ülkenin içinde bulunduğu durum hukuki ve toplumsal olarak ortada olduğunu, bu durumun müvekkilince 2008'den itibaren yüksek sesle dile getirildiğini belirterek, Avcı'nın kaleme aldığı kitapta da gerçekler ışığında toplumu bilgilendirdiğine, yaşanan olayların ortaya çıkarttığı sıkıntılara yer verdiğine dikkati çekti.

Örgüt mensubu olduğu gerekçesiyle tutuklu bulunan Genç'in HSYK tarafından meslekten ihraç edildiğini de hatırlatan Akdoğan, daha önce sonuçlanan davanın reddedilmesini talep etti.

Hakim, Genç'in, Avcı aleyhine açtığı manevi tazminat talebinin reddine, 23 bin liralık tazminatın Avcı'ya geri ödenmesine karar verdi.

Olay ve dava

Dönemin özel yetkili cumhuriyet savcısı Fatih Genç, 2010 yılında, eski emniyet müdürü Emniyet Müdürü Hanefi Avcı'nın kaleme aldığı ''Haliçte Yaşayan Simonlar: Din Devlet bugün Cemaat'' kitabında kendisini hedef aldığı, yargıya duyulan güven, itibar ve saygıyı azaltan ifadelerle görevini kötüye kullandığı yönünde asılsız itham ve suçlamalar yönelttiği gerekçesiyle 50 bin liralık manevi tazminat davası açmıştı.

İzmir 10. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde 2011 yılında görülen ve 15 bin lira tazminat ödemeye mahkum edilen Hanefi Avcı'nın avukatı kararı temyiz etmiş, Yargıtay yerel mahkemenin kararını onamıştı.

Geçen aralık ayında Genç'in Avcı hakkında açtığı davanın yeniden görülmesi için başvuruda bulunan Avcı'nın avukatı 23 bin liralık tazminatın geri ödenmesi talebinde bulunmuştu.

FETÖ/PDY üyeliğinden tutuklu

İzmir'de bir dönem özel yetkili savcı olarak görev yapan Fatih Genç, HSYK tarafından açığa alınarak hakkında kovuşturma izni verilmesinin ardından ağustos ayında "FETÖ/PDY üyesi olduğu" suçlamasıyla gözatına alınarak tutuklanmıştı.

Bazı asker ve bürokratların tasfiyesi amacıyla kasıtlı usulsüzlükler yapılarak oluşturulduğu iddia edilen "Askeri gizli bilgi ve belge bulundurma (İzmir'deki Askeri Casusluk)" davasında görev yapan Genç, İzmir Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya'nın da yargılandığı ve beraat ettiği "nitelikli dolandırıcılık" ile "İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde yolsuzluk" gibi davalarla ilgili soruşturmaları yürütmüştü.

Genç'in, Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığında görevliyken gazeteci Hrant Dink'in katili Ogün Samast'ın da ifadesini aldığı, Rahip Santoro cinayeti soruşturmasında da görev yaptığı belirtilmişti.