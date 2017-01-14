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HANİFE AŞKINI İTİRAF ETTİ

Hanife aşkını itiraf etti

Star TV'de Zuhal Topal’un sunuduğu izdivaç programının dün yayınlanan bölümüne, Hanife’nin itirafı damgasını vurdu.

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Talibi ile çaya çıkan Serkan, karar anı için stüdyodaydı. Bir süre önce yollarını ayıran Hanife ile Serkan, bugün yine karşı karşıya geldiler.

Gelin adayı Hanife’nin, bir dönem aşk yaşadığı Serkan’a olan aşk itirafı herkesi şaşkına çevirdi. Serkan da Hanife’nin bir anda gelen itirafı karşısında şoke oldu.

Hanife, "Serkan’ı unutamadım. Ona haksızlık yaptım” diyerek, yakışıklı damat adayından bir şans daha istedi. Ne söyleyeceğini bilemeyen Serkan ise "Hanife kafa karıştırdı. Bu konuyu hafta sonu düşünmek istiyorum" şeklinde konuştu. 

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