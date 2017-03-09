Hanife'den Nihat Doğan'a çok sert sözler

Son günlerde birbirleri hakkında ağır açıklamalarda bulunan Hanife ile Nihat Doğan olayında Hanife'nin yaptığı son açıklama çok konuşulacak.

Nihat Doğan "evlilik programında başörtülü kadınların ne işi var" dedi. Hanife de Doğan'ın sözleri karşısında "Namussuzlar anlatıyor namusu" diyerek resmen ateş püskürdü.



Star Tv ekranlarında Zuhal Topal'ın sunduğu evlilik programına, Nihat Doğan çok sert sözler söylemiş, Topal da bu sözlerle ilgili hukuki süreci başlatmıştı. Gündemden düşmeyen eski gelin adayı Hanife Gürdal da Doğan 'a "Namussuz anlatıyor namusu" diyerek resmen ateş püskürdü.

ESKİ GELİN ADAYI HANİFE: NAMUSSUZ ANLATIYOR NAMUSU



Eski gelin adayı Hanife, Nihat Doğan'ın "başörtülülerin evlilik programında ne işi var" sözlerine cevap verdi. Zuhal Topal ile birlikte olduğu fotoğrafın altına şu notu düştü: Olmayan bir şeyi satmak çok kolay ve nedense kimde ne yoksa en çok onunla övünüyor, en çok onun hakkında fetva veriyor. Mesela namussuz anlatıyor namusu, adam olmayan öyle biri adamlıktan bahsediyor ki şok şok ve dediğim gibi kimde ne yoksa en en çok ondan bahsediyor sanırım aklınca birilerine güzel görünüp eksiklerini sözleriyle kapatıyor unutma ey sözde Müslüman laf ile peynir gemisi yürümez! Büyük inanç duyduğun vicdanın o şahane aklın bilmez mi Allah c.c ''sen birinin ayıbını ört ! Bende senin ayıbını örteyim !'' dediğini. Ki bir Müslüman kızın namusuna laf söylemenin ne büyük günah olduğunu bilmez misin? Bir kadına iftira etmek için 4 erkeğin aynı anda pis bir şekilde görmesi gerek! Gözlerini ovala, yüzünü yıka! Ve değneğini elinde sandığın dünyaya bu denli kapılma!

HANİFE ZUHAL TOPAL'A TAM DESTEK VERDİ



Hanife sözlerine şöyle devam etti: Siz hiç Zuhal Abla'yı birine fetva verirken, ayıbını ortaya koyarken gördünüz mü? Göremezsiniz çünkü asıl olan iyi insan olmaktır ve o iyi bir insan. Hem adama sormazlar mı bir tek Zuhal Abla'nın programında mı kapalı bayanlar var? Biliyoruz zirve Zuhal Abla'nın biliyoruz çok sıkı takipçisisiniz ama başka kanallarada bir göz gezdirin sonra yine Zuhal Abla'yı açar haset ve hayranlıkla izlemeye devam edersiniz!