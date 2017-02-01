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HANİFE'NİN ALEYNA TİLKİ VİDEOSU OLAY OLDU

Hanife'nin Aleyna Tilki videosu olay oldu

Bir türlü evlenemeyen Star Tv'de Zuhal Topal'ın en favori gelin adayı olan Hanife Gürdal'ın sosyal medya hesabından paylaştığı video ses getirdi.

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Ekranın fenomen gelin adayı Hanife şarkıcı mı oluyor? Bir türlü evlenemeyen Star Tv'de Zuhal Topal'ın en favori gelin adayı olan Hanife Gürdal'ın sosyal medya hesabından paylaştığı video çok ses getirdi. Aleyna Tilki'nin şarkısını söyleyen Hanife'ye takipçileri şarkıcı mı oluyorsun sorusunu sordu. Serkan ile evlilik yolunda hızlı adımlarla ilerleyen Hanife'nin ise şu an ne yapacağı bilinmiyor.

 
Zuhal Topal'ın evlendirme programında aradığı eş adayını bir türlü bulamayan Hanife, arabada Aleyna Tilki'nin şarkısını söyleyip video çekti.

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