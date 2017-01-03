Hapishaneden kaçtı selfie paylaştı

Brezilya en az 60 kişinin öldüğü isyanda hapishaneden kaçan bir mahkum, selfie çekip Facebook hesabından paylaştı. Kısa sürede sosyal medyada dolaşıma giren fotoğrafa, Esaretin Bedeli filmi ve Prison Break dizisinden capsler yapıldı.

Brezilya'da iki gün süren ve en az 60 mahkumun öldüğü isyanda firar edenlerden biri, kaçarken çektiği selfieyi Facebook hesabında paylaştı.

Amazon ormanları içindeki Manaus kentindeki kanlı ayaklanmada 70'den fazla mahkumun firar ettiği resmi olarak açıklanmıştı. Firarilerden biri, hırsızlıktan hüküm giyen Brayan Bremer.

Bremer'in üstündeki Bayern Münih formasıyla kaçarken çektiği fotoğraf, kısa sürede internette popüler oldu. Fotoğrafın altında ise, 'Hapishaneden kaçış' yazıyordu.

Fotoğrafta mahkumun yanında bir arkadaşı daha var ancak o daha sonra polis tarafından yakalandı. Bremer'in paylaştığı bir başka fotoğrafta ise daha kalabalık bir grup var. Bu gruptakilerin akıbetiyle ilgili bir bilgi yok.

Film posterinde!

Fotoğrafın sosyal medyada yayılmasıyla çok sayıda caps paylaşıldı. Bunlardan birinde firari mahkum ünlü Esaretin Bedeli filminin posterinde yer alıyor, diğerinde ise bir televizyon fenomeni olan Prison Break dizisinin Manaus'ta devam ettiği belirtiliyor.

Firarla ilgili bir diğer ayrıntı da, Bremer'in cezaevindeyken de Facebook hesabının aktif olması. Brezilya yasalarına göre, cezaevinde internete bağlanmak yasak.

Brezilya'nın Amazonas eyaletinde Pazar günü başlayan cezaevi ayaklanması, rakip uyuşturucu çetelerinin kavgasıyla büyümüştü. Anisio Jobim hapishanesindeki mahkûmlar 12 gardiyanı kaçırmış, öldürülen altı kişinin başsız bedenleri hapishaneyi çevreleyen tellerin dışına atılmıştı. İsyan sırasındaki kaosta, çok sayıda mahkum hapishaneden kaçmıştı.

Brezilya, dünya üzerinde hapishanedeki mahkûm sayısının en yüksek olduğu ülke. Cezaevleri 600 binden fazla mahkumu barındırıyor ve bunların çoğu çeteler tarafından yönetiliyor.