HAPİSHANEYE ŞOK BASKIN ! 150 MAHKUM FİRAR ETTİ

Hapishaneye şok baskın ! 150 mahkum firar etti

Filipinler'de hapishane basan silahlı saldırganlar en az 150 mahkumu kaçırdı.

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Filipinler'in güneyinde bulunan bir hapishaneye silahlı kişiler tarafından baskın düzelendi. Hapishaneyi basan saldırganlarla gardiyanlar arasında çatışma çıktı. Yaşanan kaos sırasında 150'den fazla mahkum kaçarken 1 gardiyan hayatını kaybetti, çok sayıda mahkum da yaralandı. Yetkililer, saldırganların TSİ 20.00 sıralarında hapishaneye baskın düzenlediğini bildirerek, silahlı çatışmanın yaklaşık 2 saat sürdüğünü ifade etti. Filipinler ordusu ve polisi, mahkumları yakalamak için operasyon başlattı. Olayın ardından en az 6 kişinin yakalandığı bildirildi.

Gardiyan Peter Bonggat, mahkumların kendilerini riske attıklarını ifade etti.

İHA
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