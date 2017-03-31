Hapisten çıktı nerede konser verecek

Sosyal medya paylaşımları nedeniyle ''Cumhurbaşkanına hakaretten'' Şubat ayında tutuklanıp daha sonra serbest bırakılan Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı akademisyenlerinden Piyanist Dengin Ceyhan, 5 Nisan Çarşamba Saat 20.00'de Bakırköy Belediyesi Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi'nde ücretsiz konser verecek. Dengin Ceyhan, Gezi Direnişi sırasında piyanist Davide Martello ile birlikte konser vermişti.

"Gezi anmaları" etkinliklerinde konserlerine devam eden Ceyhan, ayrıca Soma'da hayatını kaybeden madencilerin bu yıl üniversiteye başlayacak çocuklarına üniversite hayatları boyunca burs vermeyi hedefleyen ve 7 ilde yapılması planlanan Piano for Soma etkinliklerinde de piyanosuyla yer almıştı.

Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu, bütün İstanbulluları ücretsiz gerçekleşecek konsere davet etti.