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HARİKA AVCI HAKKINDA ŞOK İDDİA!

Harika Avcı hakkında şok iddia!

Harika Avcı'nın eski şoförü maaşını istediği için Avcı'nın adamlarının kendisini kaçırdığını ve kafasına pompalı tüfek dayadıklarını söyledi.

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Bir süre Harika Avcı'nın şoförlüğünü yapan Emre E., geçtiğimiz günlerde polise başvurarak Avcı'nın kendisini öldürtmek istediğini öne sürdü. Emre E.'nin iddiası üzerine Harika Avcı hakkında soruşturma başlatıldı.

Sabah gazetesinden Dilek Yaman'ın haberine göre şoför Emre E., son dönemde Avcı'nın maddi durumunun kötüye gitmesi sonucu maaşını alamamaya başladı. Genç şoför, bir müddet sonra ünlü şarkıcıdan biriken maaşını istedi. Bunun üzerine Avcı ile tartışan Emre E. işten ayrıldı.

28 Şubat günü Avcı, şoför Emre E.'ye 'Paranı Nesibe'den al' şeklinde bir mesaj attı. Mesajın ardından Avcı'nın başka bir çalışanı olan Nesibe A., Emre E.'yi aradı. Avcı'nın kendisini beklediğini söyleyen Nesibe A. bir buluşma ayarladı.

Emre E., BMW marka araçta kendisini bekleyen Nesibe A. ile buluştu. Yolda giderken araç içinde konuşan ikili, bir süre sonra başka bir araç tarafından durduruldu. Otomobile altı kişi daha bindi.

Emre E.'yi tehdit eden bu kişiler; iddiaya göre Harika Avcı'nın emri üzerine aracı Saklıkent'teki bir siteye götürdü. Sitedeki bir binaya sokulan Emre E., burada Avcı'yla karşılaştı. Ne olduğunu anlayamayan Emre E., iddiasına göre adamlardan dayak yedi. Kafasına pompalı tüfek dayanıp ölümle tehdit edilen Emre E., Avcı'nın "Götürün, bunun işini bitirin" sözleriyle kendisinden geçti.

 

Sabah
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