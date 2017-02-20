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İstanbul \ Sultangazi
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HARİKA MATEMATİK SERGİSİ 2017 TÜRKİYE TURNESİ SULTANGAZİ'DEN BAŞLIYOR

Matematiğin temel konularının eğlenceli ve interaktif şekilde işlendiği ve İlköğretim Matematik Dersi Öğretim Programı’na da uygun olan sergi Sultangazi'de...

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Matematiğin temel konularının eğlenceli ve interaktif şekilde işlendiği ve İlköğretim Matematik Dersi Öğretim Programı’na da uygun olan sergi, Özel Tırlarla yola çıkıyor ve her şehirde yerel yönetimlerin desteğiyle belirlenen mekanlarda sergiler kurularak birer hafta boyunca çocukların ziyaretine açılıyor. Çocuklar,  “Dans Eden Geometri”, “Haydi Yuvarla”, “Kule Yapalım”, “Aynadaki Kim”  ve “Dev Küp” modüllerinin bulunduğu, “Da Vinci Learning’nin Atölye” çalışmaları ve “Da Vinci Learning Mobil Sinema”nın da olacağını  sergiyi keyifle geziyor.

Hayatın her alanında var olan matematiği gezici modüller ile Türkiye genelinde çocuklara sevdiren, eğlenirken öğrendikleri interaktif sergi  ‘’Harika Matematik’’ ; 20 farklı ünite ile bilgilendiren, analitik düşünce ve derinlemesine sorgulama için teşvik eden, iletişim kurmaya cesaretlendiren ve çocukların deneyimlerini rahatlıkla paylaşabilecekleri eğlenceli bir yolculuk yapıyor. Ayrıca Da Vinci Learning’nin Atölye çalışmaları ve Da Vinci Learning Mobil Sinemanın da olduğu  istasyonlarda, bilgilerini pekiştirebiliyor ve arkadaşları ile hoş vakit geçirebiliyor.

Sultangazi Belediyesi, QNB Finansbank ana sponsorluğunda ve IEG işbirliği hayata geçen sergi 21 Şubat salı günü Sultangazi Belediyesi nikah salonları fuaye alanında açılacak.

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