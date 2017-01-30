HARP OKULLARI 17 ŞUBAT’TA EĞİTİME BAŞLIYOR

Harp okulları 17 Şubat’ta eğitime başlıyor

15 Temmuz darbe girişiminin ardından kapatılar harp okulları, 17 Şubat'ta kapılarını eğitime tekrar açıyor.

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15 Temmuz darbe girişimi sonrası kapatılan harp okulları yeniden açılıyor. 17 Şubat’ta kapılarını yeniden eğitime açılacak okullarda 15-20 tane de kız öğrenci olacak. Konuyla ilgili sozcu.com.tr’ye bilgi veren CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek, “Savunma Bakanlığı öğrenci alımı için duyuru yayımladı. Bu kapsamda alımlar yapıldı. Milli Savunma Üniversitesi’ne bağlanan askeri okullara öğrenci alımları için mülakatlarda görevlendirmek için emekli olmuş, askeri personeli de tekrar göreve davet edip, başvurular kabul edildi” dedi.

ARA SINIFLAR İÇİN DE ÖĞRENCİ ALINDI

Eski öğrencilerin okullara kabul edilmediğini kaydeden Çiçek, ara sınıflar için de öğrenci alındığını söyledi. Askeri liselerin harp okullarının hazırlık sınıfı olarak hizmet vereceğini anlatan Çiçek, “Askeri dersler aynı. Akademik dersler, bölümlere göre üniversitelerle paralel olacak. Geçmişte de öyleydi zaten, mezunlar lisans diploması alıyordu” diye konuştu.

ÖĞRETMENLER AYNI

Bununla birlikte güvenlik soruşturması dahi yapılmayan eski öğrencilere hiçbir haklarının verilmediğinin altını çizen Çiçek, şunları söyledi: “Yeni öğrenciler, ikinci dönem için eğitime başlayacak. Ancak okulların yüzde 100 dolması, eski mevcutlarına ulaşmaları mümkün değil. Öğretmenler, FETÖ soruşturması kapsamında uzaklaştırılanlar dışında aynı olacak.”

Sözcü
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