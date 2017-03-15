Hasan Ali Kaldırım'a büyük şok!

Fenerbahçeli futbolcu Hasan Ali Kaldırım'ın bir çete tarafından dolandırıldığı ve titan zinciri gibi bir oluşuma giren 27 yaşındaki oyuncunun yaklaşık 10 milyon TL'lik bir zarara uğradığı iddia edilmişti.



MİLLİ FUTBOLCUDAN AÇIKLAMA



Bu olayla ilgili Fenerbahçeli yıldızdan açıklama geldi. Fenerbahçeli futbolcu Hasan Ali Kaldırım, saadet zincirine üye olup, dolandırıcı bir çeteye 10 milyon TL para kaptırdığı haberlerine ilişkin açıklama yaptı.



Başarılı futbolcu, böyle bir durumun kesinlikle olmadığını belirterek, "Tamamıyla yalan. Saçma sapan haberler bunlar" açıklamasını yaptı. Fenerbahçeli oyuncu, konuyla ilgili olarak sosyal medyadan da açıklama yapacak.