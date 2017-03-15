SON DAKİKAERDOĞAN: İPTAL EDİLMESİ İÇİN TALİMATI VERDİM - CANLI YAYIN
  • İstanbul'da bin polisle dev operasyon
  • Hastanenin morgunda şoke eden görüntü
  • Türk Hacker'lar o hesapları bir bir ele geçirdi
  • Türkiye'den AB'ye tarihi rest
  • İŞSİZLİK RAKAMLARI AÇIKLANDI ! 7 YILIN ZİRVESİNDE...

HASAN ALİ KALDIRIM'A BÜYÜK ŞOK!

Hasan Ali Kaldırım'a büyük şok!

Fenerbahçe'nin başarılı sol beki Hasan Ali Kaldırım, saadet zinciri tarafından 10 milyon lira dolandırıldığı yönündeki haberlere ilişkin açıklama yaptı. Milli futbolcu, bu olayın tamamıyla yalan olduğunu söyledi.

»
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Fenerbahçeli futbolcu Hasan Ali Kaldırım'ın bir çete tarafından dolandırıldığı ve titan zinciri gibi bir oluşuma giren 27 yaşındaki oyuncunun yaklaşık 10 milyon TL'lik bir zarara uğradığı iddia edilmişti. 

MİLLİ FUTBOLCUDAN AÇIKLAMA

Bu olayla ilgili Fenerbahçeli yıldızdan açıklama geldi.  Fenerbahçeli futbolcu Hasan Ali Kaldırım, saadet zincirine üye olup, dolandırıcı bir çeteye 10 milyon TL para kaptırdığı haberlerine ilişkin açıklama yaptı. 

Başarılı futbolcu, böyle bir durumun kesinlikle olmadığını belirterek, "Tamamıyla yalan. Saçma sapan haberler bunlar" açıklamasını yaptı. Fenerbahçeli oyuncu, konuyla ilgili olarak sosyal medyadan da açıklama yapacak.

İHA
833
-
Esra Erol'a çok ağır suçlama !Esra Erol'a çok ağır suçlama !
Satiye'nin 20 yıllık erkeklik savaşı !Satiye'nin 20 yıllık erkeklik savaşı !
5 darbeci askerin daha Yunanistan'a kaçtığı iddia edildi5 darbeci askerin daha Yunanistan'a kaçtığı iddia edildi
Hollanda'da yaşayan Türkler krize ne diyor ?Hollanda'da yaşayan Türkler krize ne diyor ?
O katil zanlısından şoke eden ifadeO katil zanlısından şoke eden ifade
Programa çelik yelekle katıldı !Programa çelik yelekle katıldı !
Akdeniz'i vatozlar bastı !Akdeniz'i vatozlar bastı !
Bakan Soylu: ''Sıçan gibi kaçıyorlar...''Bakan Soylu: ''Sıçan gibi kaçıyorlar...''
''Srebrenitsa'' çıkışına Hollanda'dan yanıt geldi''Srebrenitsa'' çıkışına Hollanda'dan yanıt geldi
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS