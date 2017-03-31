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HASAN CEMAL BERAAT ETTİ

Hasan Cemal Beraat Etti

Gazeteci-yazar Hasan Cemal, bir internet sitesinde yer alan yazı dizisiyle, PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle yargılandığı davada beraat etti.

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Gazeteci-yazar Hasan Cemal, bir internet sitesinde yer alan "Çekilme Günlüğü" yazı dizisiyle PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle yargılandığı davada, oy çokluğuyla beraat etti.

İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Hasan Kaya Cemal'i avukatı Fikret İlkiz temsil etti.

Duruşmada söz alan sanık avukatı İlkiz, 13 sayfalık yazılı savunma metinini sunarak, davanın reddine karar verilmesini istedi.

Dosyayı karara bağlayan mahkeme heyeti, dava konusu yazı içeriği, yazının yazıldığı tarih ve tüm dosya kapsamı değerlendirildiğinde atılı suçun yasal unsurları oluşmadığı gerekçesiyle sanığın oy çokluğuyla beraatine karar verdi.

Üye Hakim Çağlayan Özbay, muhalefet şerhinde, sanığın terör örgütü PKK'nın kuruluş ve faaliyetlerinin meşru bir sebepten kaynaklandığı, terör örgütünün başvurduğu cebir ve şiddetin meşru görüldüğünü belirterek, üzerine atılı suçu işleyen sanığın mahkumiyetine karar verilmesi gerektiğini aktardı.

AA
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