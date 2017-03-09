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HASAN CEMAL’E 13 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Hasan Cemal’e 13 yıla kadar hapis istemi

Gazeteci Hasan Cemal'in örgüt propagandası yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada savcı 13 yıla kadar hapis cezası istedi.

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Gazeteci Hasan Cemal'in 15 Mayıs 2013 tarihinde yayınlanan "Hasan Cemal'in Çekilme Günlüğü" başlıklı yazısında örgüt propagandası yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı. İddianamede, 7 buçuk yıla kadar hapis cezası istenen Hasan Cemal için savcı, suçun zincirleme işlendiğini belirtip ceza üst sınırını yükseltip 13 yıla kadar hapis cezası istedi.

HASAN CEMAL VE AVUKATI KATILDI

İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık Hasan Cemal ile avukatı Fikret İlkiz katıldı. Duruşmada ifade veren Hasan Cemal, hakkındaki suçlamayı kabul etmeyerek "O dönem zaten barış savunuluyordu. Barışın yolu açılmak isteniyordu. Dağın yolu kapatılmak isteniyordu. Bir gazeteci olarak yazdıklarım vakti zamanında dağın yolu nasıl açıldı. Şimdi nasıl kapanacak sorusunun cevabını aramaktan ibaretti. Bu tamamen bir gazetecilikti. Benim 2013 yılında yazdıklarımı bugün hapislik bir dava konusu haline getirmek gazeteciliği cezalandırmaktır. Savaşı, terörü ve şiddeti değil barışı savunuyorum. Barışı savunmaya da devam edeceğim. Beraatimi istiyorumö dedi.

SAVCI CEZALANDIRILMASINI İSTEDİ

Dava ile ilgili mütalaa veren duruşma savcısı, sanık Hasan Cemal'in T24 isimli internet sitesinden yayınlamış olduğu yazılarda terör örgütü PKK'nın cebir ve şiddet içeren eylemlerini övücü ve meşru gösterici nitelikte olduğu, bu suretle terör örgütü propagandası yapmak suçunu işlediğini belirtti. Savcı, Hasan Cemal'in "örgüt propagandası yapmak" suçunu , yazı dizisi halinde devam ettirdiği gerekçesiyle 1 yıl 10 aydan 13 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Savcının verdiği mütalaaya karşı savunmalarını hazırlaması için sanık avukatına süre veren mahkeme heyeti duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Hasan Cemal'in T24 internet sitesinde 15 Mayıs 2013'de yayınlanan "Hasan Cemal'in Çekilme Günlüğü" başlıklı yazısında örgüt propagandası yaptığı iddiasıyla 1.5 yıldan 7.5 yıla kadar hapis cezası isteniyordu.

DHA
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