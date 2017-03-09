''Haşdi Şabi'nin varlık gerekçesi kalmayacak''

Kürdistan İslami Toplum Partisi (Komela) lideri Ali Bapir, terör örgütü DEAŞ'ın ortaya çıktığı andan itibaren sadece Sünnilere zarar verdiğini vurgulayarak, örgütün ortadan kaldırılmasından sonra Şiiler tarafından kurulan Haşdi Şabi'nin varlık gerekçesi kalmayacağını belirtti.

Komela lideri Bapir, terör örgütü DEAŞ sonrası Irak, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) bağımsızlığı ve AK Parti'nin Kürtler için attığı adımlar hakkında AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Terör örgütü DEAŞ'ın birçok kesim tarafından Sünni olarak kabul edildiğini belirten Bapir, "DEAŞ, Sünni olarak tabir ediliyordu ancak ortaya çıkan tabloya baktığımız zaman, örgütün en büyük zararı Sünnilere verdiğini görüyoruz. Evet hem Irak hem de Suriye'de DEAŞ sadece Sünnilerin bölgelerini işgal edip harabeye çevirdi." dedi.

Bapir, terör örgütü DEAŞ'ın ortadan kaldırılmasından sonra mezhepçi yaklaşımıyla bilinen ve Şiilerin çoğunlukta olduğu bölgelerin korunması amacıyla kurulan İran destekli Haşdi Şabi'nin varlık gerekçesi kalmayacağını ifade etti.

Kürt lider sözlerine şöyle devam etti:

"DEAŞ sonrası Irak'ta, Haşdi Şabi ile başka güçlerin varlık göstermesi için herhangi bir gerekçe kalmayacak. Haşdi Şabi, Şiilerin bölgelerini korumak için kuruldu ancak dönüp baktığımız zaman DEAŞ'ın Şii bölgeler üzerinde hiçbir tehlike oluşturmadığını görüyoruz."

Terör örgütü DEAŞ'ın ortadan kaldırılmasından sonra, bazı tarafların Erbil ve Bağdat arasında gerilim çıkacağı yönündeki iddiasına dair Bapir, "Evet DEAŞ sonrası Kürdistan Bölgesi ve Bağdat arasında gerginliğin çıkma ihtimali var. Eğer böylesi bir durum söz konusu ise şimdiden önüne geçilmesi lazım. Elbette öngörüleri gerilim veya çatışma çıkacağı üzerinden yapıp, peşin peşin konuşmamız doğru değil. Mesala, Haşdi Şabi ve Peşmerge arasında çatışma çıkacağı sürekli bir şekilde gündem getiriliyor." diye konuştu.

IKBY'nin bağımsızlığı konusu

Bapir, IKBY'nin bağımsızlığı konusuna da değinerek, şunları kaydetti:

"Öncelikle, Kürtler arasında siyasi birliğin oluşturulması lazım çünkü bağımsızlık meselesi sadece bir partiyi ilgilendirmiyor bilakis tüm milleti kapsıyor. Emniyet ve askeri kurumlar kendilerine belirlenen sınırlar çerçevesinde hareket edip, siyasi partilerin talimatlarına göre hareket etmeyi durdurmalı. Güçlü bir ekonominin meydana getirilmesi için iyi bir altyapı kurulmalı. Son olarak, bağımsızlık kararının komşu ülkeler dahi tüm taraflarla anlaşarak verilmesi, bunun için zemin hazırlanması gerekiyor."

"AK Parti, Kürtler için önemli adımlar attı"

AK Parti'nin göreve geldikten sonra Kürtler için önemli adımlar attığını söyleyen Bapir, "Bana göre Türkiye'deki Kürt sorununun çözülmesi konusunda iş başına geldiği andan itibaren AK Parti birçok adım attı. Türkiye'deki laik kesimin Kürt meselesinde elini taşın altına koymadığı inancındayım. Kürtlerin Türkiye'deki durumu AK Parti'den sonra çok değişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, Diyarbakır'ı ziyaret ettiği zaman Kürtçe konuştu. Bununla birlikte Kürtçe televizyon kanalı açılıp, önemli adımlar atıldı. Sorunun diyalog ile çözülmesi için başlatılan barış süreci çok önemliydi maalesef durdu."