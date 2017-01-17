HASEKİ'DE REİNA SALDIRGANI ALARMI!

Haseki'de Reina saldırganı alarmı!

Reina saldırganı Masharipov, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi. İstanbul polisi bu sırada çevrede kuş uçurtmadı.

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Esenyurt'ta bir dairede yakalandıktan sonra zanlı Masharipov, İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Yerleşkesine getirildi. Burada ilk sorgusu tamamlanan Masharipov, sağlık kontrolü için zırhlı polis aracıyla yoğun güvenlik önlemleri altında Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi 29 Mayıs Ek Hizmet Binasına götürüldü.

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Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen Masharipov, daha sonra yine güvenlik önlemleri altında Emniyet'e getirildi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çevik Kuvvet Özel Tim ekiplerinden oluşan yaklaşık 250 polis hastaneye giden tüm yolları barikatlarla yaya ve araç trafiğine kapattı.

Polis ekipleri, sağlık kontrolü sırasında basın mensuplarının görüntü almasına izin vermezken, çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı.

AA
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