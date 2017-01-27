Hasta ve yakınlarına otel konforunda hizmet

Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesindeki Hasta ve Hasta Yakınları Sosyal Tesisi, kalacak yeri olmadığı için hastane koridor ve bahçelerinde yatmak zorunda kalan vatandaşlara sıcak yuva oluyor. Farklı şehirlerden Antalya’ya gelip derdine deva arayan sosyo-ekonomik yetersizlik içindeki vatandaşlara kapılarını açan tesis, güler yüzlü personeliyle otel konforunda hizmet veriyor. Tesis, donanımlı hastaneleri ve uzman sağlık kadrosu ile sağlık merkezi olan Antalya’nın önemli bir ihtiyacını da karşılıyor.

TAM KAPASİTE HİZMET

Hastanelere yakın bir ulaşım noktası olan Altındağ Mahallesi'nde ücretsiz hizmet veren 92 kişi kapasiteli konuk evinde misafirlere üç öğün yemek, sıcak su, internet, televizyon, çamaşırhane imkanı sunuluyor. Hastalar için 24 saat hemşirenin görev yaptığı tesiste 16 personel çalışıyor. Hasta ve yakınlarına sıcak bir ev ortamı sunarak, destek olduklarını ifade eden Hasta ve Hasta Yakınları Sosyal Tesisi Sorumlusu Fettah Yılmaz, “2014- 2016 yılları arasında sosyal tesiste 2 bin 720 vatandaşı misafir ettik. 2015 yılı Haziran ayı itibari ile tesisin 81 yatak olan kapasitesini 92 yatağa çıkardık. Sosyal tesis şu anda tam kapasite ile hizmet vermektedir” dedi.

ÇOK MEMNUNUZ

Kumluca İlçesi Karacaören Köyü Karabük Mahallesi’nden tedavi için Antalya’ya gelen Hayriye- Ayhan Türkoğlu çifti 20 gündür konukevinde kalıyor. Rahatsızlığı nedeniyle tedavisi devam eden Hayriye Türkoğlu, “Ben 72, eşim de 82 yaşında. Kumluca’daki mahallemizden her gün tedavi için gelip gitmek bizim için çok eziyetli ve yorucu olacaktı. Öğrendik ki Büyükşehir Belediyesi’nin böyle bir tesisi varmış. Güzel bir hizmet çok memnunuz. Allah belediyemizden razı olsun. Çalışan personelin hepsi bizimle çok yakından ilgileniyor, her gün sıcak yemeğimizi yiyoruz” diye konuştu.

GÜLERYÜZLERİ MORALİMİZİ YÜKSELTİYOR

Böbrek nakli için Hatay’dan Antalya’ya gelen Abdullah- Ayşe Güder çifti de Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal tesisinde konaklıyor. Ayşe Güder, şunları dile getirdi: “Eşim diyalize bağlanıyordu. Testlerde kanlarımız uydu ve böbrek nakli için Antalya’ya geldik. 1 aydır burada konaklıyoruz. Yemeklerden, personelden, odalarımızın konforundan çok memnunuz. Hastanede stresli saatler yaşadıktan sonra buraya dönüp herkesin bizi güler yüzle karşılaması moralimizi yükseltiyor. Evimizin sıcaklığını rahatlığını burada yaşıyoruz. Herhangi bir sıkıntımız olunca da hemen çözüyorlar.”

Karaciğer rahatsızlığından dolayı Antalya’da bulunan 79 yaşındaki Salih Ernez ise çok iyi şartlarda ağırlandıklarını söyleyerek çalışanların kendileri için ellerinden gelen hiçbir yardımı esirgemediklerini ifade etti.