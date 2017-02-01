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HASTANEDE CESETLE SELFİE ! FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKTI

Hastanede cesetle selfie ! Fotoğrafları ortaya çıktı

Antalya Gazipaşa'da devlet hastanesinde cenazelerle öz çekim yapan müdürün fotoğrafları ortaya çıktı.

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Antalya'nın Gazipaşa ilçesi devlet hastanesi müdürünün hastane morgunda cesetle öz çekim yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınmasına ilişkin fotoğraflar ortaya çıktı. İfadesinin ardından serbest bırakılan müdür F.S. hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, hastane müdürü F.S. dün öğle saatlerinde emniyet güçlerince morgda cesetle özçekim yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı. İfadesi alındıktan sonra serbest bırakılan F.S'nin, "Ben görevim gereği hastanenin her yerinin fotoğrafını çekerek aksaklıkları tespit etmeye çalışıyorum. Çektiğim fotoğraflar bu amaçla çekilen fotoğraflardır" dediği öğrenildi.

Gazipaşa Devlet Hastanesi Başhekimi Hakan Çimşir ise yaptığı açıklamada geçtiğimiz cuma günü kendilerine bir ihbar geldiğini, bu ihbara istinaden adli birimlere suç duyurusunda bulunduklarını, kendilerinin de idari soruşturma başlattıklarını söyledi. Çimşir, adli ve idari soruşturmalar tamamlanmadan net bir açıklama yapamayacağını kaydetti. F.S.'nin öz çekim yaptığı cenazelerin yakınlarının da dinleneceği ve ifadelerinin alınacağı belirtildi. F.S.'nin ise hastanedeki görevine devam ettiği bildirildi.

Hastanede cesetle selfie ! Fotoğrafları ortaya çıktı

Soruşturmaya konu olan olayın fotoğrafları da ortaya çıktı. Fotoğraflarda güvenlik görevlisi olduğu tahmin edilen iki kişinin de bulunduğu morgda, iddiaların hedefindeki müdürün cesedin bulunduğu bölümün kapağı açık halde selfie çektiği görülüyor.

Konuyla ilgili emniyetin incelemesi devam ederken Antalya Kamu Hastaneleri Brliği Genel Sekreterliğinin de emniyetin incelemesinin ardından verilecek rapora göre işlem başlatacağı öğrenildi.

İHA
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