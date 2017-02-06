YEREL HABERLER
Bursa Haberleri
Diğer İllerSitene Ekle

HASTANEDE DEHŞET: KADIN PERSONEL SİLAHLA VURULDU

Hastanede dehşet: Kadın personel silahla vuruldu

Bursa'da bir hastanenin doğum kliniğinde tartıştığı kişi tarafından silahla vurulan bayan hastane personeli ağır yaralandı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Bursa'da bir hastanenin doğum kliniğinde tartıştığı kişi tarafından silahla vurulan bayan hastane personeli ağır yaralandı. Olaydan sonra zanlı gözaltına alınırken sırtından ve bacağından vurulan kadın personel ameliyata alındı. Silahlı saldırı olayı hastanenin güvenlik kemaraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre olay Nilüfer İlçesi İhsaniye Mahallesindeki FETÖ soruşturması kapsamında sağlık bakanlığına devredilen Eski Rentıp şimdiki adıyla Yüksek İhtisas Araştırma Hastanesi'nin Kadin Hastalıklari Ve Doğum Kliniği'nde meydana geldi.

İddiaya göre tıbbi sekreter olarak görev yapan Arzu.Ö.(45) görevi sırasında yanına gelen eski arkadaşı olduğu iddia edilen Emekli polis Orhan B.(40) ile bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Belindeki silahı çeken Orhan B. hastaların gözü önünde bayan görevliye 2 el ateş etti. Kanlar içerisinde yere yığılan Arzu Ö. hemen ameliyata alınırken kaçmaya çalışan Kaçmaya çalışan Orhan B. hastane güvenlikleri tarafından yakalanıp etkisiz hale getirildi. Olay anı hastanenin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülere göre uzun bir pardesü ile hastaneye girdiği görülen zanlı Orhan B. kalabalıktan faydalanıp XRayy cihazının yanından içeriye girip Arzu Ö.'nün görev yaptığı masanın önüne geliyor. Silahını belinden çeken zanlı talihsiz bayanın önce sırtına ardından da bacağına 2 el ateş ediyor.

Olayın ardından Arzu Ö.'nün çalışma arkadaşları gözyaşlarına boğulurken olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Sağ bacağından ve sırtından yaralanıp ameliyata alınan Arzu Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken cinayet büro ekipleri tarafından gözaltına alınan emekli polis olduğu iddia edilen zanlı Orhan B.'nin ise verdiği ilk ifadesinde Arzu Ö. ile arkadaş olduklarını aralarındaki problemlerden dolayı müştekiye ateş ettiğini söylediği öğrenildi.

İHA
267
Osmaniye'de mide bulandıran olay !Osmaniye'de mide bulandıran olay !
O silahın ne olduğu ortaya çıktıO silahın ne olduğu ortaya çıktı
Seks tuzağıyla gasp ediyorlar !Seks tuzağıyla gasp ediyorlar !
Ahmet Türk'ten fotoğraf açıklamasıAhmet Türk'ten fotoğraf açıklaması
Ece Seçkin öğrencileri coşturduEce Seçkin öğrencileri coşturdu
Zihinsel engelli çocuk ölü bulunduZihinsel engelli çocuk ölü bulundu
Kılıçdaroğlu: "Bu iş parti değil, vatan meselesi"Kılıçdaroğlu: "Bu iş parti değil, vatan meselesi"
Dolmuşla otobüs çarpıştı !Dolmuşla otobüs çarpıştı !
Ataşehir'de büyük yangın !Ataşehir'de büyük yangın !
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS