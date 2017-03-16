Hastanede ilginç olay ! ''Başhekim kolumu kırdı''

Tekirdağ'ın Çorlu İlçesi'nde özel bir hastanede kadın doğum uzmanı olarak görev yapan Op.Dr. Kemal Yıldız, başhekim Hıdır Yüksel'in kendisine saldırırak kolunu kırdığını iddia edip, hakkında suç duyurusunda bulundu. Hastane yönetimi de iddiaların doğru olmadığını açıklayıp, doktor Yıldız hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Çorlu İlçesi'nde bulunan özel bir hastanede 5 yıldır doğum uzmanı olarak görev yapan Op.Dr. Kemal Yıldız, hastane başhekimi Hıdır Yüksel'in kendisini döverek kolunu kırdığını iddia etti. Hıdır Yüksel hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunan Kemal Yıldız, "Özel hastanede tüp bebek ünitesi sorumlu hekimi ve kadın doğum uzmanı olarak görev yapıyordum. Hastane ile aramızdaki 5 yıllık sözleşme süresinin dolması nedeniyle yönetimle sözleşmeyi yenilememe kararı aldık, son bir ay çalışıp ayrılacaktım. 13 Mart'ta tatsız bir olay yaşandı. Beni başhekimlik odasına çağırdılar, gittiğimde hasta yakınları da oradaydı ve başhekim ile tartışıyorlardı. Kendimi bir tartışma ortamının içinde buldum. Hasta yakınlarına bağırarak odasından çıkarttı ve ardından saatini, önlüğünü ve gözlüğünü çıkartarak bana saldırdı. Hastalarım ve yakınları beni odadan çıkartarak kurtardılar. Ardından Çorlu Devlet Hastanesi'ne giderek darp raporu aldım. Meslek olarak hayatımın en sıkıntılı günlerini yaşıyorum diyebilirim" dedi.

Olay sonrası gerekli şikayetleri yaptığını kaydeden Yıldız, sonuna kadar hukuki mücadelesini sürdüreceğini ve bunu yapmazsa, kendisi ile hekimlik mesleğine saygısının ortadan kalkacağını söyledi.

HASTANE: TİCARİ KAYGILAR İLE PROVOKE EDİYOR

Dövüldüğünü iddia eden Kemal Yıldız ile ilgili özel hastane yönetimi de basın toplantısı düzenleyerek, iddiaların doğru olmadığını açıkladı. Hastanenin Başhekim Yardımcısı Dr. İbrahim Oktay, "Doktor Kemal Yıldız, 5 yıllık sözleşmesi dolduğu için hastane yönetimiyle görüşme yapmış ve bu görüşmede anlaşma sağlanmamıştır. Bunun sonucunda yönetim kurulumuz, hastaların mağdur olmamaları için tüp bebek ünitesinde sorumluluk yapabilecek başka bir hekim ile görüşme yapmıştır. Bunun üzerine doktor Kemal Yıldız, tüp bebek ünitesinde tedavi gören hastaları telefon ile arayarak asılsız söylemlerle provoke ederek hastaneye davet etmiştir. Daha sonra başhekimimiz Hıdır Yüksel, Kemal Yıldız'ı odasına çağırarak birkaç sefer konuşmuştur. En son konuşmada tartışma da yaşanmıştır. Fakat, bu tartışma olayı Kemal Yıldız tarafından farklı yönde lanse edilerek, kuruma karşı karalama kampanyasına dönüştürülmeye çalışılmıştır. Kendi sosyal medya hesabından yaptığı bildiriler bizleri derinden üzmüştür. Bu yayınlar, iftira ve kurumumuzun itibarını zedelemeye yöneliktir. Kemal Yıldız, olayın olmasının üzerinden 48 saat geçmesinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi'nden bir rapor aldı. Raporunda kırık olduğunu iddia ederek sosyal medya üzerinden olayı dramatize etmeye devam ediyor. Biz bununla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduk. Hastane olarak hukuki süreci başlatmış bulunuyoruz. Doktor bu işi ticari kaygılar ile yapmaktadır" dedi.