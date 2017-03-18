  • AK Parti'nin anketi: Hayırcı AK Partililerin oranı belli oldu
  • İstanbul'da 55 hakim ve savcı hakkında gözaltı kararı
  • Sosyal medyada bombalı eylem alarmı !
  • ''Eli silah tutan Suriyelileri, Suriye'ye göndereceğiz''
  • Bahçeli'den Baykal'a çok sert yanıt
YEREL HABERLER
İzmir Haberleri
Diğer İllerSitene Ekle

HASTANEDE KADIN DOKTORLARIN KAVGASI KARAKOLDA BİTTİ

Hastanede kadın doktorların kavgası karakolda bitti

İzmir'de iki kadın doktorun dedikodu kavgası karakolda bitti.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

İzmir’in Buca İlçesi’nde 2 kadın doktor arasında yaşanan kavga, 7 Mart’ta meydana geldi. İddiaya göre Dr. N.G., meslektaşı A.N.’nin hakkında yüksek sesle konuştuğunu duydu. Sinirlenip odasından çıkan N.G.’nin “Ne yapıyorsun?” diye seslendiği Dr. A.N., meslektaşına ağır ithamlarda bulunarak hakaret etmeye başladı. Ardından A.N.’nin, N.G.’ye vurduğu ve kavgayı ayırmaya gelen hemşire F.A.’ya Tokat attığı öne sürüldü.

‘BODUR BACAKLI KIZIN...’

Dr. N.G., olayı tuttuğu tutanakta şöyle anlattı: “A.N., hastaların içinde ‘yazdığım ilaçların hastaları öldürdüğünü, menfaat için ilaç yazdığımı, Karşıyaka Devlet Hastanesi’nde (çalışmadığım halde) çocuk öldürdüğümü, hapse gireceğimi, yamuk bacaklı bodur kızımın Ankara’da kendini satarak para kazandığını’ ve dahalarını hastalarımın yanında söylüyordu. Ne yapmaya çalıştığını sorduğumda saldırdı. Hemşirem F.A.’ya da vurdu. Hastalar şahittir. Kendini odasına kilitledi. ‘Sizi sürdüreceğim’, ‘Burada yaşatmayacağım’ dedi...”

‘YÜZÜME TOKAT ATTI’

Hemşire F.A. da yaşananlara ilişkin “Dr. N.G., ne yapmaya çalıştığını sorduğunda üzerine saldırdı, kollarına vurdu. Ben kavgayı ayırmaya çalıştığımda yüzüme tokat attı. Kollarımı sıktı ve vurdu. Hastalar şahit. Ayrıca grup seks yaptığımı, eşimin boynuzlu olduğunu, hem hareket yaparak hem de sözlü olarak söyledi. Ne zaman ne yapacağı belli değil. Hepimize sözlü ve fiili hareketleri devam ediyor. Güvenliğimiz yok. Ayrıca sözlü saldırılar, eşime ve çocuklarıma karşı da olmuştur” dedi. Doktor A.N. ise “Ben değil onlar bana vurdu. Onlardan zarar gelmemesi için hemşiremle birlikte kendimizi odaya kilitledik. N.G., bana ‘Buradan defolup gideceksin. Akıl hastası, git tedavi ol’ dedi. Hastalarımın önünde itibar ve saygınlığımı zedelediler” diye konuştu.

407
-
''TSK'da 90 bin FETÖ’cü asker daha var''''TSK'da 90 bin FETÖ’cü asker daha var''
FETÖ'cü polis müdürünün kızının evinden bakın neler çıktıFETÖ'cü polis müdürünün kızının evinden bakın neler çıktı
Askerde PKK propagandası !Askerde PKK propagandası !
Aşk yaşadığı yengesi mesaj atmış: Hadi artık bitir işiniAşk yaşadığı yengesi mesaj atmış: Hadi artık bitir işini
MHP'li Atila Kaya'dan şok sözlerMHP'li Atila Kaya'dan şok sözler
Bilirkişiler kriptolu telefonların dinlenebileceğini belirlediBilirkişiler kriptolu telefonların dinlenebileceğini belirledi
13 yaşındaki çocuk kendini astı13 yaşındaki çocuk kendini astı
Antalya'nın göbeğindeki obruğa dalış yaptılarAntalya'nın göbeğindeki obruğa dalış yaptılar
Bulgaristan, Ankara'daki elçisini geri çağırdıBulgaristan, Ankara'daki elçisini geri çağırdı
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS