Hastanede kadın doktorların kavgası karakolda bitti

İzmir’in Buca İlçesi’nde 2 kadın doktor arasında yaşanan kavga, 7 Mart’ta meydana geldi. İddiaya göre Dr. N.G., meslektaşı A.N.’nin hakkında yüksek sesle konuştuğunu duydu. Sinirlenip odasından çıkan N.G.’nin “Ne yapıyorsun?” diye seslendiği Dr. A.N., meslektaşına ağır ithamlarda bulunarak hakaret etmeye başladı. Ardından A.N.’nin, N.G.’ye vurduğu ve kavgayı ayırmaya gelen hemşire F.A.’ya Tokat attığı öne sürüldü.

‘BODUR BACAKLI KIZIN...’



Dr. N.G., olayı tuttuğu tutanakta şöyle anlattı: “A.N., hastaların içinde ‘yazdığım ilaçların hastaları öldürdüğünü, menfaat için ilaç yazdığımı, Karşıyaka Devlet Hastanesi’nde (çalışmadığım halde) çocuk öldürdüğümü, hapse gireceğimi, yamuk bacaklı bodur kızımın Ankara’da kendini satarak para kazandığını’ ve dahalarını hastalarımın yanında söylüyordu. Ne yapmaya çalıştığını sorduğumda saldırdı. Hemşirem F.A.’ya da vurdu. Hastalar şahittir. Kendini odasına kilitledi. ‘Sizi sürdüreceğim’, ‘Burada yaşatmayacağım’ dedi...”

‘YÜZÜME TOKAT ATTI’



Hemşire F.A. da yaşananlara ilişkin “Dr. N.G., ne yapmaya çalıştığını sorduğunda üzerine saldırdı, kollarına vurdu. Ben kavgayı ayırmaya çalıştığımda yüzüme tokat attı. Kollarımı sıktı ve vurdu. Hastalar şahit. Ayrıca grup seks yaptığımı, eşimin boynuzlu olduğunu, hem hareket yaparak hem de sözlü olarak söyledi. Ne zaman ne yapacağı belli değil. Hepimize sözlü ve fiili hareketleri devam ediyor. Güvenliğimiz yok. Ayrıca sözlü saldırılar, eşime ve çocuklarıma karşı da olmuştur” dedi. Doktor A.N. ise “Ben değil onlar bana vurdu. Onlardan zarar gelmemesi için hemşiremle birlikte kendimizi odaya kilitledik. N.G., bana ‘Buradan defolup gideceksin. Akıl hastası, git tedavi ol’ dedi. Hastalarımın önünde itibar ve saygınlığımı zedelediler” diye konuştu.