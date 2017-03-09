Hastanede korkutan patlama: 3 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Bereketler Mahallesi'nde bulunan Servergazi Devlet Hastanesi yoğum bakım anestezi bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle oksijen tüpü patladı. Büyük gürültünün oluştuğu patlamada ilk belirlemelere göre Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Doktor Gökhan Peker, hemşire Ayşen Gök ve hasta bakıcı Gülsen Dalkara yaralandı.

Yaralılardan ilk müdahalenin ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen Peker'in durumunun ağır olduğu açıklandı. Patlamanın ardından hastaneye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.