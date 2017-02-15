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HASTANEDE SKANDAL ! REFAKATÇİ KIZA TECAVÜZ İDDİASI

Hastanede skandal ! Refakatçi kıza tecavüz iddiası

Samsun'da bir hastanede, hasta bakıcının 17 yaşındaki refakatçi kıza tecavüz ettiği iddia edildi.

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Samsun'da bir hastanede çalışan hasta bakıcı, 17 yaşındaki refakatçi kıza tecavüz ederek hamile bıraktığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, 17 yaşındaki genç kız trafik kazası geçiren akrabasının yanında hastanede refakatçi olarak kaldığı sırada hasta bakıcı 40 yaşındaki M.Y.'nin çamaşırhanede kendisine tecavüz edip hamile bıraktığını iddia ederek şikayetçi oldu. M.Y., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Barosu ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Evli olduğu öğrenilen M.Y., hakkındaki suçlamaları kabul etmedi ve kendisine iftira atıldığını ileri sürdü.

Polisteki sorgusu tamamlanan M.Y., "cinsel saldırı" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren M.Y., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ancak mahkeme hamile kalan kızın bebeğinin M.Y.'den olup olmadığını tespiti için DNA testi yapılmasına karar verdi.

Soruşturma devam ediyor.

İHA
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