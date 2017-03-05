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HASTANELER PEŞİNDEN KOŞUYOR !

Hastaneler peşinden koşuyor !

Anne olmak istediğini söyleyen Ajda Pekkan'ı doktorlar mesaj yağmuruna tuttu.

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71 yaşında tüp bebek yöntemiyle anne olmak istediğini açıklayan Ajda Pekkan’ın peşine hastaneler düştü. Doktorlar sanatçıyı mesaj yağmuruna tuttu.

Süperstar Ajda Pekkan için hastaneler yarış içerisine girdi. 72 yaşındaki bir Hintli’nin tüp bebek yöntemiyle anne olduğu haberinin ardından yıllardır çocuk özlemi çeken 71 yaşındaki Ajda Pekkan da ümitlenmişti. İlerleyen yaşına rağmen anne olabileceği ümide doğan sanatçı, bu yönde araştırmalar yapacağını açıklamıştı. Sanatçının bu açıklamasının ardından çok geçmeden hastaneler Ajda Pekkan’ın peşine düştü. Sanatçının gün boyu telefonuna hastanelerin yetkili doktorlarından mesajlar geliyor. 

TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİYOR

Tüp bebek tedavisi için kendilerine başvurabileceği yönündeki mesajlar karşısında bir hayli mutlu olan sanatçının, şimdilik dikkatli davrandığı ve gelen teklifleri değerlendiği söylendi. 

Akşam
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