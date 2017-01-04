HASTANELERDE YENİ DÖNEM BAŞLADI: 5 KATI KADAR CEZASI VAR !

Hastanelerde yeni dönem başladı: 5 katı kadar cezası var !

Sosyal Güvenlik Kurumu özel hastanelerin hastalardan fazla ücret istemesiyle ilgili değişikliğe gitti.

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Sosyal Güvenlik Kurumu, 1 Ocak 2017 itibariyle özel hastanelerle sözleşme şartlarında değişikliğe gitti. CNNTürk TV'de yayınlanan habere göre; yeni sözleşmeye göre vatandaşlardan fazla para tahsil eden hastaneye, ilgilinin şikayet etmesi halinde ceza kesilecek. Fazla ücret ödemek zorunda kalanlar Alo 170’e ihbarda bulunabilecek.Yeni sözleşmeye göre fazla para alan hastane geri ödemeyi nakit olarak yapacak. SGK da hastaneye 5 kat ceza kesecek. Ödeme zamanında yapılmazsa ceza 10 katına çıkacak. Özel hastaneler derneği 5 kat cezanın fazla olduğu görüşünde. Sosyal Güvenlik Kurumu yeni uygulamada herkesin hangi hastaneden ne kadar kesinti yapabileceğini de halka mesajla bildirecek. TC kimlik numarası girilerek hastanede kayıt açıldığı anda vatandaşın telefonuna, “Sizin adınıza hastaneye şu miktarda para ödedik” diye mesaj gönderilecek. Böylece hasta ne kadar ödemesi gerektiğini bilecek. Şayet hastane belirtilen rakamdan yüksek ücret almışsa bunu hastaneden geri isteyebilecek.

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