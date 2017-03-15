Hastanenin morgunda şoke eden görüntü

Sosyal medyada kısa süre içerisinde paylaşım rekorları kıran bu morg videosu görenleri korkutuyor.

Brezilya’da bir morgta çekilen görüntülerde, morgdan gelen gürültünün ne olduğunu anlamaya çalışan polis memuru bir anda kendini korku filminin içinde buluyor.

Koridorda kendiliğinden yanıp sönen lambalar eşliğinde yavaş yavaş morgun kapısına ilerleyen polis, ölülerin bulunduğu odanın önüne geldiğinde kapıdan gelen ses birden duruyor.

43 saniye boyunca yanıp sönen ışıklar ve kapının kendi kendine çarpma sesi, polisin morgun olduğu noktaya varmasıyla birlikte son buluyor.

Sosyal medyada kısa sürede paylaşım rekorları kıran bu video, görenleri dehşete düşürmeyi başardı. Video görüntülerinin kurgu mu yoksa gerçek mi olduğu ise bilinmiyor.