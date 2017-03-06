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HATAY'A DÜŞEN SURİYE SAVAŞ UÇAĞI ENKAZI KALDIRILIYOR

Hatay'a düşen Suriye savaş uçağı enkazı kaldırılıyor

Hatay'ın merkez Antakya ilçesi Yaylacık Mahallesi kırsalına düşen Suriye'ye ait savaş uçağının enkazının kaldırılması için başlatılan yol açma çalışması sürüyor.

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Hatay'ın merkez Antakya ilçesi Yaylacık Mahallesi kırsalına düşen Suriye'ye ait savaş uçağının enkazının kaldırılması için başlatılan yol açma çalışması sürüyor.

Suriye'ye ait savaş uçağının Yaylacık Mahallesi kırsalına düşmesinin ardından, ağaçlık alana yayılan uçağın motor, kanat, mühimmat ve diğer parçalarının bulunduğu yere ulaşım imkanı sağlamak için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Antakya Büyükşehir Belediyesine ait ekipler, dozer ve greyderlerle yol açmak için çalışmalarına devam ediyor.

Jandarma Komando Özel Asayiş (JÖAK) Komutanlığına bağlı timler ise bölgedeki çalışmalar sırasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için önlem aldı.

Jandarmaya bağlı olay yeri inceleme ekipleri tarafından emniyet şeridi ile çevrilen uçağın parçalarının bulunduğu alana da sivillerin yaklaşmasına izin verilmiyor.

Öte yandan alanda halen yakıt kokusu olduğu ve çevrede patlamamış mühimmatların bulunduğu gözlendi.

Bu arada, omurgasında kırıklar bulunan uçağın pilotu albay rütbesindeki Mehmet Sufhan'ın ise Hatay Devlet Hastanesinde tedavisinin devam ettiği bildirildi.

AA
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