Hatay'da heykel tartışması !

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Lütfü Savaş, Dörtyol İlçesi'nde açılışını yaptığı Türkmen Beyi heykelinin kaldırılması için Karayolları Şube Müdürlüğü'nün kendilerine yazı yazdığını belirterek, "Heykeli kaldırmadım, yüreği yeten varsa gitsin kaldırsın" dedi.

7 Aralık'ta ilçe girişine dikilen Türkmen beyi heykeli açılış törenine, Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Dörtyol Belediye Başkanı Yaşar Toksoy, siyasi parti temsilcileri ile birlikte çok sayıda vatandaş katıldı. Bugün açıklama yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, açılışın yapılmasının ertesi günü Karayolları Şube Müdürlüğü'nün gerekçe göstermeden heykelin bulunduğu yerden kaldırılması için kendilerine yazı yazdığını söyledi.

Heykeli kaldırmayacaklarını belirten Savaş, "Bizden bir yazı gidince maalesef cevap vermekte imtina ediyorlar. Ama o gün, Dörtyol Belediye Başkanımız ile Türkmen Beyi heykeli diktik. Orada üç şey var. At, Türkmen beyi ve Türk bayrağı. Heykeli diktiğimizin ertesi günü sabah bize Karayollarından, "Bunu acilen ivedilikle kaldırın" diye yazı geldi. Biz bunu Rusya'dan getirmedik, İsrail'den de getirmedik. Amerika'dan da getirmedik. Türkmen şehrine Türkmen beyinin heykelini koyduk, altta da bizim için asil olan bir at vardı. Üstünde de elinde Türk bayrağı var. Karayolları bundan rahatsız olabilir mi? Hangi unsurdan dolayı rahatsız olabilir. Heykeli kaldırmadım, yüreği yeten varsa gitsin kaldırsın" dedi.

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