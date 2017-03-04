Hatay'da savaş uçağı düştü

Hatay Valisi Erdal Ata, Antakya merkez Yaylacık köyü civarında bir uçağın düştüğüne yönelik kendilerine bilgi ulaştığını belirterek, "Bunun üzerine jandarma, emniyet, AFAD ekiplerimiz, yaptığı çalışmalarda henüz uçağının enkazına ulaşılamadı. Uçak ülkemizin değil, muhtemelen Suriye tarafına ait olduğunu düşünüyoruz. Bulgular onu gösteriyor."

Ata, AA muhabirine yaptığı açıklamada, düşen uçağın Suriye tarafına ait olduğunu değerlendirdiklerini, Türk sivil havacılık ve silahlı kuvvetlerine ait bölgede herhangi bir uçuş faaliyetinin olmadığı şeklinde bilgiler aldıklarını ve teyit ettiklerini söyledi.

Uçak enkazı konusunda net bilginin olmadığını aktaran Ata, "Muhtemelen belki karşı tarafa da düşmüş olabilir uçağın enkazı. Ayrıca vatandaşların verdiği bilgiye göre, pilotların paraşütle atladığı şeklinde bilgi var. Onları da araştırıyoruz, hem emniyet hem jandarma hem AFAD ekiplerimiz, pilotların muhtemelen atlamış olduğu bölgelerde arama tarama ve kurtarma çalışmaları yapılıyor." diye konuştu.

Ata, sınır ihlali var mı şeklindeki soru üzerine de "Hayır bu olayın sınır ihlaliyle ilgisi yok. Zannediyorum karşı tarafta meydana gelen teknik arıza mıdır, başka türlü bir olay mıdır, onu bilmiyoruz. Yani bizim taraftan uçağa yapılan herhangi bir müdahale söz konusu değil. Teknik olarak mı düştü, yoksa vuruldu mu onu bilmiyoruz. Büyük ihtimalle savaş uçağının söz konusu olduğunu düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Uçağın enkazına ulaşıldı

Hatay Valisi Erdal Ata, "Biraz önce aldığım bilgiye göre, jandarma timleri ve sağlık ekipleri uçağın enkazına ulaştılar. Uçağın kokpit yerinin boş olduğu görüldü. Pilotların atlayarak kurtuldukları kanaatindeyiz." dedi.

Yıldırım'dan açıklama

Başbakan Binali Yıldırım gazetecilere yaptığı açıklamada, "Suriye rejimine ait olduğu düşünülen MİG tipi bir uçağın Hatay Samandağ Yaylacık mevkisinde düştüğü yönünde bir bilgi var. Pilotun atladığı yönünde bilgiler geliyor. Oradaki birliklerimiz arama çalışmalarına destek oluyorlar. Şimdilik bilgi bu kadar." dedi.

Başbakan Yıldırım, "Uçak Türkiye sınırları içerisinde mi düştü?" sorusuna, "Bu konuda netlik yok. Bizim sınırda da olabilir, Suriye sınırında da olabilir araştırmalarla bu ortaya çıkacak. Düşme nedeni konusunda da henüz bir netlik yok ama o bölgede hava şartlarının oldukça olumsuz olduğu yönünde raporlar var." yanıtını verdi.

Muhalifler: Rejim uçağı düşürdük

Suriyeli muhalifler, ülkenin kuzeybatısında Türkiye sınırında yer alan İdlib ilinin kırsalını bombalayan Beşşar Esed rejimine ait bir savaş uçağını düşürdüklerini açıkladı.

Muhalif askeri grup Ahraru’ş Şam'ın sözcüsü Ahmed Karaali, AA muhabirine telefonla açıklamada, “Rejim uçağı İdlib kırsalını bombalarken alçaktan uçuş yapıyordu. 23 mm uçaksavar ile vurduk. İsabet alınca uçakta teknik arıza oldu. Ardından düşmeye başladığı görüldü.” dedi.

Düşen uçağın pilotu bitkin halde bulundu

Düşen Suriye savaş uçağının paraşütle atlayan pilotu sabaha karşı bulunarak hastaneye kaldırıldı.

Görgü tanıklarının ifadesine göre paraşütle atladığı belirlenen pilotunun paraşütü Altınözü İlçesi'nin kırsal kesimdeki Fatikli Mahallesi'nde uçağın düştüğü alandan yaklaşık 40 kilometre güneyde bulundu. Paraşütün bulunması ardından arama çalışmalarını bu bölgede yoğunlaştıran ekipler, bölgenin yağışlı olması ve toprağın çamur halde olması nedeniyle arama çalışmalarını ağır şartlar altında sürdürdü.

Altınözü İlçesi Fatikli Mahallesi kırsal kesimindeki özellikle yüksek kesimlere ve tepeliklere yönelik aramalarını yoğunlaştıran jandarma ve polis özel harekat ekipleri 9 saatlik çalışma ardından paraşütün bulunduğu yerin yaklaşık 500 metre uzağında uçağın pilotunu bitkin halde buldu.

Suriyeli olduğu belirlenen ve ismi açıklanmayan pilot ilk olarak Altınözü İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü, burada ambulansa alınan ve ilk müdahalesi yapılan pilot, ardından eskort eşliğinde Hatay Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Bu arada düşen uçağın tek kişilik olduğu ve uçakta başka kimse olmadığı anlaşılınca bölgedeki arama-kurtarma çalışmalarına son verildi.

Pilotun tedavisi sürüyor

Bitkin halde bulunan pilot beyin sarsıntısı geçirmiş olma ihtimaline karşı, Hatay Devlet Hastanesi Beyin Cerrahi Servisi'nde tedavi altına alındı.

Bölgedeki köylerde oturanlar, gece boyunca kayıp pilotun bulunması için yapılan aramalara katıldı. Köylülerden birinin cep telefonu ile çektiği 50- 55 yaşlarında, üzerinde askeri pilot kıyafeti olan kişinin, albay rütbesindeki Suriyeli pilot, jandarma ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Pilotun tedavisinin sürdüğü serviste geniş güvenlik önlemi alınırken, polis ve jandarma, hastane çevresinde kuş uçurtmuyor. Jandarma ekipleri, düşen uçağın enkazının bulunduğu Yaylacık Köyü çevresinde güvenlik koridoru oluşturdu. Bölgeye giriş çıkışlar kontrollü olarak yapılıyor.

Bu arada uçağın enkazının Rus askeri yetkililer tarafından inceleneceği öne sürülüyor.